15-letni Palestyńczyk Ezzedin al-Lahaliya ponownie spotkał się z rodziną we wsi Al-Dżib niedaleko Jerozolimy, na okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu, po miesiącu spędzonym w izraelskim więzieniu. Informuje o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na AFP.

Zwolnienie za kaucją

Nastolatkowi postawiono zarzut rzucania kamieniami. Został zwolniony po tym, jak jego rodzina wpłaciła kaucję w wysokości 5 tys. szekli, czyli około 1,5 tys. dolarów.

Według jego matki, Ranii Jaradat, izraelscy żołnierze zabrali jej syna z rodzinnego domu 14 października 2026 roku. Al-Lahaliya jest najstarszym z pięciorga dzieci w rodzinie. Powiedział AFP, że młodsi bracia i siostry cieszą się z jego powrotu, ale ciężko przeżywali jego nieobecność.

Matka chłopca powiedziała również, że po zwolnieniu jej syn najpierw poprosił o gołąbki i shawarmę.

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Gaz łzawiący i dane obrońców praw człowieka

Według Jaradat spotkania rodzin z uwolnionymi więźniami zostały przerwane przez izraelskich żołnierzy, którzy użyli gazu łzawiącego. Przypuszczała, że żołnierze chcieli nie dopuścić do gromadzenia się krewnych przy bramie i świętowania.

Stowarzyszenie praw człowieka Addameer podaje, że w izraelskich więzieniach przetrzymywanych jest 9 300 Palestyńczyków, w tym 350 nieletnich. Wcześniej w tym tygodniu izraelscy żołnierze poinformowali, że postrzelili 14-letniego chłopca z grupy młodych osób podejrzewanych o rzucanie kamieniami w samochód na północy Zachodniego Brzegu.

Izraelska organizacja praw człowieka B’Tselem zaznaczyła, że po złagodzeniu w 2022 roku zasad użycia broni wobec osób rzucających kamieniami wzrosła liczba zabitych Palestyńczyków.

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