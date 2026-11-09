W australijskiej Adelajdzie 16-letni rozgrywający Raheim „RJ” Brown Jr. trafił rzut za trzy punkty z syreną w swoim debiutanckim meczu dla klubu NBL Adelaide 36ers przeciwko Illawarrze. Zespół z Adelajdy wygrał różnicą 28 punktów, informuje ABC News.

Rzut 73 sekundy po wejściu na parkiet

Brown Jr. skończył 16 lat tydzień przed meczem. Przed celnym rzutem spędził na parkiecie zaledwie 73 sekundy. Mecz w Adelaide Entertainment Centre obejrzało ponad 10 tys. widzów.

Koszykarz powiedział ABC Sport, że trafienie było dla niego niezwykłym momentem, a atmosfera na arenie była bardzo głośna. Jak zaznaczył, wejście na parkiet było dla niego niespodzianką: czekał na swoją szansę i starał się ją wykorzystać po decyzji trenera o wpuszczeniu go do gry.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jeden z najmłodszych debiutantów NBL

We wrześniu Brown Jr., który miał wówczas 15 lat, został najmłodszym zawodnikiem, który podpisał kontrakt z klubem NBL od 44 lat. Po debiucie zajmuje trzecie miejsce wśród najmłodszych debiutantów w historii ligi — za Johnem Gorderem i Craigiem Wynie, którzy zagrali w NBL w wieku 15 lat i ośmiu miesięcy.

Brown Jr. jest wychowankiem szkolnego programu sportowego wysokiego wyczynu Adelaide 36ers, który współpracuje z kilkoma szkołami w mieście, w tym z Woodville High. W NBL1 zdobywał średnio 20 punktów na mecz dla rezerw West Adelaide i dziewięć razy wystąpił dla Bearcats.

W NBL trenuje razem z sześciokrotnym MVP ligi Bryce’em Cottonem i pracuje pod kierunkiem pięciokrotnego mistrzowskiego trenera Trevora Gleesona. Adelaide 36ers zajmują piąte miejsce z bilansem sześciu zwycięstw i sześciu porażek, a następny mecz rozegrają w czwartek przeciwko Melbourne United.

Czytaj nas na