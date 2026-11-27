Światowe banki centralne wracają do zaostrzania polityki pieniężnej z powodu skoku cen energii i ponownego wzrostu globalnej inflacji na tle wojny z udziałem Stanów Zjednoczonych, Izraela i Iranu. Według Anadolu Agency, zagrożenia dla żeglugi przez Cieśninę Ormuz podniosły cenę ropy Brent powyżej 110 dolarów za baryłkę w październiku. Pod koniec listopada spadła ona do około 90 dolarów, jednak nadal była o 45% wyższa niż rok wcześniej.

Gaz i inflacja

Cena gazu w holenderskim hubie TTF przekroczyła 100 euro za megawatogodzinę, osiągając najwyższy poziom od grudnia 2022 roku. Następnie notowania ustabilizowały się w pobliżu 88 euro za megawatogodzinę, co nadal oznaczało wzrost o 160% w ujęciu rocznym.

Roczna inflacja w strefie euro przyspieszyła w październiku do 4% z powodu presji ze strony cen energii. Dane o inflacji w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych również przekroczyły oczekiwania. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych USA testowała w listopadzie poziom 5%, podnosząc koszty pożyczania na świecie.

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Oczekiwania dotyczące stóp

Bank Anglii na początku listopada podniósł stopę o 25 punktów bazowych, do 4%. Rynki oceniają prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki stopy przez Rezerwę Federalną USA na 95%, a także oczekują podwyżki stopy przez Europejski Bank Centralny do końca roku.

Protokół z październikowego posiedzenia Federalnego Komitetu Otwartego Rynku wykazał, że większość jego uczestników popiera podwyżkę stopy w najbliższych miesiącach. W razie pogorszenia sytuacji inflacyjnej w grudniu może być rozważany ruch większy niż 25 punktów bazowych.

JPMorgan Private Bank poinformował, że 17 z 37 monitorowanych głównych banków centralnych wznowiło podwyżki stóp. ING Think prognozuje kolejną grudniową podwyżkę stopy Fed po październikowej przerwie oraz jej długotrwałe utrzymanie przez cały 2027 rok. Ekonomiści ING również uważają grudniową podwyżkę stopy EBC za niemal nieuniknioną, podczas gdy dalsze decyzje będą zależeć od czasu trwania konfliktu na Bliskim Wschodzie i wpływu cen energii na inflację.

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