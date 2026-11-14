18 demokratów z USA przybyło na COP31 w Turcji — France 24

Delegacja 18 amerykańskich ustawodawców z Partii Demokratycznej przybyła na szczyt klimatyczny COP31 w Antalyi w Turcji. Zadeklarowali poparcie dla walki z globalnym ociepleniem, podczas gdy prezydent USA Donald Trump nie uczestniczy w negocjacjach klimatycznych ONZ.

Jak informuje France 24, wizyta odbyła się po zwycięstwie demokratów w zeszłotygodniowych wyborach środka kadencji, w wyniku których partia zdobyła kontrolę nad obiema izbami Kongresu USA.

Reprezentantka Florydy Kathy Castor powiedziała AFP, że Stany Zjednoczone muszą odbudować zaufanie sojuszników i partnerów, którzy uważają kraj za nieprzewidywalny i niewiarygodny. Jej zdaniem USA powinny powrócić do aktywnych i pilnych działań na rzecz klimatu.

Oczekiwania wobec wyborów

Wybory środka kadencji stały się jednym z tematów dyskusji na COP31. Uczestnicy konferencji mają nadzieję, że demokraci zdołają przywrócić część polityk dotyczących czystej energii, a za dwa lata w USA zostanie wybrany prezydent, który będzie popierał działania klimatyczne.

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Strategiczny doradca inicjatywy Fossil Fuel Treaty Initiative Harjeet Singh nazwał wyniki wyborów istotną zmianą nie tylko dla polityki klimatycznej. Ustawodawczyni z Arizony Yassamin Ansari skrytykowała administrację Trumpa, twierdząc, że składa się ona z osób negujących zmianę klimatu i jest zależna od wielkich koncernów naftowych.

Plany demokratów w Kongresie

Od początku kadencji w styczniu 2025 roku administracja Trumpa wycofała część polityk poprzednich administracji w zakresie czystej energii, wspierała wydobycie ropy, wyprowadziła USA z porozumienia paryskiego i nie uczestniczyła w negocjacjach klimatycznych ONZ.

Delegacja podkreśliła, że amerykańskie stany i władze lokalne nadal wspierają energię odnawialną oraz inne inicjatywy klimatyczne. Wcześniej w tym tygodniu COP31 odwiedzili amerykańscy burmistrzowie i gubernatorzy, a także były wiceprezydent USA Al Gore oraz były specjalny wysłannik USA ds. klimatu John Kerry.

Demokraci zamierzają wykorzystać większość w Izbie Reprezentantów i Senacie do badania polityki administracji oraz promowania ustawodawstwa dotyczącego czystej energii. Jednocześnie Trumpowi pozostały dwa lata kadencji i oświadczył, że zastosuje prawo weta.

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