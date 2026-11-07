18-letni Australijczyk usłyszał zarzut terroryzmu — ABC News Australia

W Australii policja stanu Queensland postawiła 18-letniemu mieszkańcowi South Gladstone zarzut przestępstwa związanego z terroryzmem. Usłyszał jeden zarzut planowania spowodowania śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Zgłoszenie na infolinię

Postawienie zarzutu było następstwem zgłoszenia od członka społeczeństwa, otrzymanego za pośrednictwem krajowej infolinii bezpieczeństwa. Jak informuje ABC News, detektywi z jednostki dochodzeń kontrterrorystycznych będą twierdzić, że 18-letni mężczyzna planował akty przemocy.

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Rozprawa sądowa

Po zatrzymaniu dzień wcześniej policja sprzeciwiła się zwolnieniu mężczyzny za kaucją. Ma on stanąć przed Sądem Magistrackim w Gladstone 7 listopada.

Policja Queensland oświadczyła, że nie dostrzega obecnie bezpośrednich zagrożeń dla społeczności. Funkcjonariusze organów ścigania wezwali również ludzi do przekazywania policji informacji na temat tej sprawy lub innych możliwych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego.

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