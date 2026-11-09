Badanie firmy SHL, zajmującej się oceną talentów, wykazało, że 19,1% respondentów w Stanach Zjednoczonych stwierdziło, iż pracodawca zastąpił ich sztuczną inteligencją, a następnie poprosił o powrót do pracy. O wynikach badania informuje Fortune. Łącznie w USA i Wielkiej Brytanii takie doświadczenie wskazało 16% ankietowanych.

Warunki powrotu

Wśród pracowników, których poproszono o powrót, 51% stwierdziło, że zażądałoby znacznej podwyżki. Kolejne 42% chciałoby otrzymać pisemne gwarancje dalszego zatrudnienia, a 40% — przejrzyste wyjaśnienia dotyczące tego, jak sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana w ich pracy.

Starsza wiceprezeska SHL ds. produktu i designu Lucy Beaumont powiedziała, że firmy czasami szybko podejmują decyzje kadrowe, nie mając pełnego obrazu możliwości pracowników z SI i bez niej. Jej zdaniem pracodawcy mogą zautomatyzować stanowisko przed oceną ludzkich kompetencji, a gdy technologia nie daje oczekiwanego rezultatu — ponownie zatrudniać zwolnionych specjalistów, ale drożej.

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Ograniczenia automatyzacji

Oddzielne lipcowe badanie Robert Half wykazało, że 32% amerykańskich menedżerów ds. rekrutacji, których firmy zlikwidowały stanowiska z powodu SI, później przywracało te same lub podobne role. Wśród powodów 40% wskazało na potrzebę wiedzy instytucjonalnej i kontekstu, których technologia nie była w stanie zastąpić. Po 39% respondentów wskazało na znaczenie zarządzania relacjami i rosnący popyt biznesowy, a 38% — na większą, niż oczekiwano, potrzebę ludzkiego nadzoru i kontroli jakości.

Klarna, po intensywnym wykorzystaniu chatbotów, zaczęła zatrudniać operatorów obsługi klienta do złożonych i wrażliwych spraw. Ford w czerwcu zatrudnił i awansował 350 doświadczonych inżynierów po tym, jak narzędzia kontroli jakości oparte na SI nie zadziałały zgodnie z oczekiwaniami. Jednocześnie pracodawcy coraz częściej wskazują SI jako przyczynę zwolnień: według Challenger, Gray & Christmas do października firmy ogłosiły 121 401 zwolnień z takim uzasadnieniem.

Młodzi pracownicy

SHL odnotowało również wyższy odsetek przypadków powrotu wśród młodszych respondentów. O zastąpieniu przez SI i późniejszym zaproszeniu do powrotu poinformowało 24% ankietowanych w wieku od 18 do 24 lat, wobec 19,1% wszystkich respondentów w USA. Jednocześnie badanie Stanford Digital Economy Lab wykazało, że zatrudnienie pracowników w wieku 22–25 lat w zawodach o wysokim poziomie oddziaływania SI było o 19% niższe, niż mogłoby być przy tempie wzrostu zatrudnienia ich rówieśników mniej podatnych na SI.

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