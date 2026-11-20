Badanie z udziałem 490 889 osób z brytyjskiego projektu UK Biobank wykazało, że umiarkowane spożycie kawy wiąże się z niższym ryzykiem udaru. Jak podaje News-Medical, najniższe szacowane ryzyko zaobserwowano przy spożyciu około 2,6 filiżanki kawy dziennie.

Wyniki obserwacji

Mediana czasu obserwacji uczestników wynosiła od 11,5 do 12,8 roku. W tym czasie udar wystąpił u 22 579 osób. Po uwzględnieniu wskaźników demograficznych, stylu życia, chorób współistniejących, stosowania leków i spożycia herbaty ryzyko udaru wśród osób pijących 0,6–1,67 filiżanki kawy dziennie było o 14% niższe niż wśród osób wypijających do pół filiżanki. W grupie spożywającej 1,68–3 filiżanki wskaźnik był niższy o 8%.

Oddzielna analiza zależności między dawką a ryzykiem wskazała na związek w kształcie litery J: przy około 2,6 filiżanki dziennie szacowane ryzyko było o 21% niższe niż przy braku spożycia kawy. Powyżej tego poziomu związek z niższym ryzykiem stopniowo słabł. W przypadku osób wypijających ponad trzy filiżanki dziennie nie stwierdzono statystycznie istotnego związku.

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Genetyka i ograniczenia

Związek między umiarkowanym spożyciem kawy a niższym ryzykiem zasadniczo utrzymywał się w grupach o różnych wariantach genetycznych metabolizmu kofeiny i różnym dziedzicznym ryzyku udaru. Badacze nie odnotowali statystycznie istotnej interakcji między czynnikami genetycznymi a spożyciem kawy.

W analizach podgrup związek z niższym ryzykiem obserwowano głównie wśród osób pijących kawę z kofeiną. Obserwacje dotyczące dodawania cukru i kawy bezkofeinowej należy interpretować ostrożnie: mogą one wynikać z nieuwzględnionych czynników lub odwróconej przyczynowości. Badanie miało charakter obserwacyjny, dlatego jego wyniki nie dowodzą, że kawa zapobiega udarowi, i nie stanowią podstawy do zalecania jej w profilaktyce.

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