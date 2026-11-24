Dwadzieścia jeden stanów USA oraz gubernator Pensylwanii złożyli pozew przeciwko amerykańskiemu Departamentowi Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w związku z nową zasadą dla odbiorców federalnej pomocy mieszkaniowej. Przewiduje ona weryfikację obywatelstwa lub kwalifikującego statusu imigracyjnego wszystkich mieszkańców gospodarstwa domowego i ma wejść w życie 14 grudnia, informuje The Independent.

Do pozwu dołączyły między innymi Kalifornia, Nowy Jork, Arizona i Massachusetts. Powodowie uważają, że nowa zasada może pozbawić mieszkania obywateli USA, w tym dzieci, jeśli inny członek ich rodziny nie ma wymaganego statusu. Według nich może to również doprowadzić do rozdzielenia rodzin.

Pomoc dla rodzin o mieszanym statusie może zostać zniesiona

Przez ponad trzy dekady Kongres USA zezwalał na proporcjonalne przyznawanie federalnej pomocy mieszkaniowej rodzinom o mieszanym statusie imigracyjnym. W takich przypadkach kwotę wsparcia zmniejszano w zależności od liczby członków rodziny, którzy nie byli do niej uprawnieni.

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Nowa zasada zakazywałaby jakiejkolwiek pomocy takim rodzinom. Prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta oświadczył, że w rezultacie wszyscy członkowie rodziny mogą stracić mieszkanie, nawet jeśli matka i dzieci są obywatelami USA, a jedynie ojciec nie jest uprawniony do pomocy. Według jego szacunków w Kalifornii zasada dotknie około 7 tys. gospodarstw domowych.

Stanowisko departamentu

Zasada będzie również wymagać od organów zarządzających mieszkaniami publicznymi i prywatnych wynajmujących zgłaszania Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA najemców, którzy nie przeszli weryfikacji. Bonta podkreślił, że Kongres nie przyznał resortowi uprawnień do eksmitowania rodzin o mieszanym statusie ani do przekształcania prywatnych wynajmujących w uczestników kontroli imigracyjnej.

Amerykański Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z kolei oświadczył, że zasada wdraża ustawę z 1980 roku o mieszkalnictwie i rozwoju społeczności. Według oceny resortu umożliwi ona redystrybucję do 218 mln dolarów na rzecz Amerykanów i innych osób uprawnionych do pomocy, które oczekują na mieszkanie. Resort poinformował również, że podczas audytu przeprowadzonego wspólnie z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego wykrył około 20 tys. gospodarstw domowych o mieszanym statusie, które otrzymywały federalne wsparcie mieszkaniowe.

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