Prezydencka grupa robocza Nigerii przygotowująca ustawę o policji krajowej oświadczyła, że zgromadzenia ustawodawcze 24 z 36 stanów zatwierdziły projekt ustawy o szóstej poprawce do Konstytucji z 2026 roku. Dokument przewiduje wprowadzenie podwójnego systemu policji. Poparcie 24 stanów spełnia konstytucyjny wymóg zatwierdzenia przez dwie trzecie stanów, niezbędny do kontynuowania procedury zmian.

Dalsza procedura

Jak informuje Premium Times Nigeria, grupa robocza podziękowała zgromadzeniom ustawodawczym stanów za ich decyzję i odnotowała przyjęcie poprawki przez obie izby Zgromadzenia Narodowego. Zgodnie z artykułem 9 Konstytucji poprawka może teraz zostać zwrócona do Zgromadzenia Narodowego w celu przekazania jej prezydentowi Boli Tinubu do podpisu.

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Opracowywanie projektów ustaw

Przewodniczący grupy roboczej, szef sztabu prezydenta Femi Gbajabiamila, oświadczył, że decyzje stanów tworzą podstawę konstytucyjną dla modelu systemu policyjnego przewidzianego w projekcie ustawy o policji krajowej z 2026 roku. Według niego projekty ustaw przechodzą opracowanie prawno-techniczne i walidację w Federalnym Ministerstwie Sprawiedliwości.

Oczekuje się, że dokumenty zostaną zwrócone nie później niż 30 października. Następnie grupa robocza ma je ostatecznie rozpatrzyć i przedłożyć prezydentowi. Grupa wezwała również zainteresowane strony do wsparcia płynnego przejścia na podwójny system policji, który zgodnie z założeniem ma poprawić bezpieczeństwo publiczne.

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