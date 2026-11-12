W Australii 48-letnia Natalie z miasta Anglesea w stanie Wiktoria poinformowała, że przez dziesięć lat wydała ponad 200 tys. dolarów na procedury zapłodnienia pozaustrojowego. Według niej w tym czasie przeszła około 25 nieudanych cykli IVF.

Natalie rozpoczęła leczenie pod koniec trzeciej dekady życia po operacji z powodu endometriozy. Powiedziała, że początkowo była bardzo optymistycznie nastawiona, ale nie zdawała sobie sprawy, że wraz z wiekiem do osiągnięcia ciąży może być potrzebny więcej niż jeden cykl.

Koszty leczenia

Po pierwszym niepowodzeniu Natalie i jej mąż przerwali leczenie na rok, aby określić swoje dalsze cele. Później zdecydowali się kontynuować starania i wielokrotnie dotarli do etapów pobrania komórek jajowych i transferu zarodków.

Natalie powiedziała, że wykorzystała własne oszczędności, otrzymała wsparcie rodziny i skorzystała z oszczędności emerytalnych. Dodatkowe wydatki obejmowały akupunkturę i infuzje osocza bogatopłytkowego.

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Dodatkowe procedury i decyzja o przerwaniu leczenia

Sarah Lensen, starsza pracowniczka naukowa na Wydziale Położnictwa, Ginekologii i Zdrowia Noworodków Uniwersytetu w Melbourne, zauważyła, że 80–90% pacjentek stosuje jedną lub więcej dodatkowych procedur podczas cykli IVF. Według niej takie metody są reklamowane jako pomoc w poczęciu, jednak nie ma wystarczających dowodów, że działają.

Inna uczestniczka materiału, Bridget, przeszła trzy cykle po zdiagnozowaniu endometriozy i niepłodności o niewyjaśnionym pochodzeniu. W ciągu dwóch lat małżeństwo odłożyło środki na płatności z góry w wysokości od 12 tys. do 15 tys. dolarów, a ich całkowite wydatki z własnej kieszeni wyniosły około 25 tys. dolarów. Po trzecim pobraniu komórek jajowych Bridget postanowiła przerwać leczenie niezależnie od wyniku.

Lensen powiedziała, że kliniki IVF są firmami komercyjnymi i nie zawsze mogą mówić pacjentom, że leczenie często nie przynosi rezultatów oraz wiąże się ze znacznymi kosztami finansowymi i emocjonalnymi. Natalie i jej mąż na razie nie przerwali leczenia, choć zaznaczyła ona, że prawdopodobnie będą musieli podjąć tę decyzję w najbliższym czasie.

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