W Sudanie 2510 osób opuściło pięć wsi w stanie Północny Darfur z powodu pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa. Większość poszkodowanych rodzin przekroczyła granicę z sąsiednim Czadem, informuje Anadolu Agency, powołując się na Międzynarodową Organizację ds. Migracji (IOM).

Przesiedlenia w Um Bari

Według IOM ludzie opuścili wsie w rejonie Um Bari, gdzie sytuacja bezpieczeństwa pozostaje niestabilna. Nie jest to pierwsza fala przesiedleń w tym rejonie: organizacja wcześniej informowała, że od 29 do 31 października 1150 osób opuściło cztery wsie. Kolejne 895 osób opuściło trzy wsie w Um Bari wcześniej w październiku.

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Przesiedlenia w Sudanie Południowym Kordofanie

Osobno IOM poinformowała, że w sobotę 115 osób opuściło wieś Al-Farshaya w rejonie Dilling w stanie Kordofan Południowy. Większość z nich przeniosła się do innych miejsc w obrębie tego rejonu.

Wcześniej IOM i Urząd Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców ostrzegły, że dotkliwy brak finansowania może pozostawić miliony osób przesiedlonych przez wojnę w Sudanie bez schronienia awaryjnego i podstawowych artykułów. Według ich danych około 8,6 mln osób pozostaje wewnętrznie przesiedlonych w Sudanie, a ponad 4,6 mln wyjechało za granicę. Wojna między sudańską armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia trwa od kwietnia 2023 roku.

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