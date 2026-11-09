W Izraelu 10 listopada ma odbyć się uroczysta ceremonia zaprzysiężenia deputowanych 26. Knesetu. Wszyscy 120 parlamentarzystów kolejno zadeklaruje wierność Knesetowi, a obrady poprowadzi przewodniczący parlamentu Amir Ohana. W ceremonii zaplanowano także wystąpienie prezydenta Icchaka Herzoga, informuje Jerusalem Post.

Przygotowanie nowych deputowanych

Do nowej kadencji parlamentu wejdzie 47 deputowanych, którzy po raz pierwszy obejmą mandat. Dzień wcześniej wzięli udział w dniu orientacyjnym: przetestowali system głosowania na sali plenarnej i kolejno oddali głosy.

W budynku Knesetu również przygotowywano się do uroczystej ceremonii: w salach rozłożono kwiaty, przed nim rozłożono czerwony dywan, a dla frakcji parlamentarnych urządzano nowe sale posiedzeń. Ponadto ogłoszono nowy układ miejsc deputowanych na sali plenarnej.

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Negocjacje w sprawie rządu

Ceremonia odbędzie się w trakcie negocjacji dotyczących utworzenia rządu. Prezydent Herzog powierzył liderowi partii Jaszar, Gadiemu Eisenkotowi, utworzenie następnego rządu. Zgodnie z prawem ma on 28 dni od niedzieli na wykonanie tego zadania, a prezydent może w razie potrzeby przedłużyć ten termin o kolejne 14 dni.

Według publikacji blok premiera Binjamina Netanjahu zdobył 53 mandaty w nowym Knesecie, a blok jego przeciwników — 48. Żadna ze stron nie ma wymaganej do utworzenia rządu większości 61 głosów. Blok opozycyjny dąży również do zastąpienia Ohany na stanowisku przewodniczącego zaraz po zaprzysiężeniu nowego składu parlamentu, co umożliwiłoby mu kontrolowanie porządku obrad legislacyjnych.

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