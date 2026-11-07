Chińscy badacze, na podstawie danych UK Biobank, powiązali co najmniej 42 minuty codziennej ekspozycji na jasne światło o natężeniu od 5000 luksów ze zmniejszeniem względnego ryzyka demencji o 17%. Jak informuje ScienceAlert, w badaniu wzięło udział prawie 88 tys. osób starszych, a wyniki opublikowano w czasopiśmie General Psychiatry.

Jak zbierano dane

Autorzy pracy, którym przewodzili badacze z Uniwersytetu Medycznego w Kantonie, przeanalizowali dane UK Biobank. Uczestnicy nieprzerwanie nosili czujniki światła przez siedem dni. Osoby o wyższym poziomie ekspozycji na światło dzienne w tym okresie miały niższe ryzyko rozwoju demencji około osiem lat później.

Im dłuższa była dzienna ekspozycja na światło naturalne lub sztuczne, tym silniejszy był związek z niższym ryzykiem. Według oceny autorów światło dzienne było silniejszym predyktorem ryzyka demencji niż sześć tradycyjnych czynników, w tym otyłość, spożywanie alkoholu, zanieczyszczenie powietrza i utrata słuchu.

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Związek dla wieczornego chronotypu

Najwyraźniejszą zależność odnotowano wśród osób o wieczornym chronotypie: większą ekspozycję na światło dzienne powiązano ze zmniejszeniem ryzyka demencji nawet o 41%. U nosicieli allelu APOE ε4, związanego z genetycznym ryzykiem demencji, wyższy poziom ekspozycji na światło dzienne wiązał się ze zmniejszeniem ryzyka nawet o 27%.

Badanie ma charakter obserwacyjny i nie ustanawia związku przyczynowo-skutkowego. Jednocześnie uczestnicy o wyższym poziomie ekspozycji na światło dzienne z reguły mieli większą objętość lub powierzchnię niektórych obszarów przyśrodkowej części płata skroniowego mózgu, istotnej dla pamięci i jednej z pierwszych dotkniętych demencją.

Autorzy zaznaczyli również, że współcześni ludzie spędzają niemal 90% czasu w pomieszczeniach, gdzie sztuczne oświetlenie w ciągu dnia wynosi zazwyczaj około 300–500 luksów. Ich zdaniem jaśniejsze oświetlenie dzienne może być obiecującym kierunkiem dalszych badań nad profilaktyką zaburzeń psychicznych i demencji.

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