44% Polaków chce nowej siły politycznej — RMF24

W Polsce 44% ankietowanych chciałoby powstania nowej partii lub siły politycznej jako alternatywy dla obecnych ugrupowań. Wynika to z badania firmy Opinia24, przeprowadzonego na zlecenie RMF FM, informuje RMF24.

Jak rozłożyły się odpowiedzi

Pomysł utworzenia nowej siły politycznej zdecydowanie poparło 22% respondentów, a kolejne 22% wyraziło umiarkowane poparcie. Przeciwko powstaniu nowego ugrupowania opowiedziało się 32% uczestników badania, w tym 15% zadeklarowało stanowcze odrzucenie takiej możliwości. Jedna czwarta ankietowanych nie określiła swojego stanowiska.

Kto popiera zmiany

Zwolennikami powstania nowej siły najczęściej byli mężczyźni, młodzi wyborcy w wieku od 18 do 29 lat oraz osoby z wyższym wykształceniem. Najwyższy poziom poparcia odnotowano wśród respondentów w wieku 18–24 lat, a także wśród osób z wykształceniem średnim.

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Przeciwko nowej sile politycznej najczęściej wypowiadały się osoby powyżej 60. roku życia oraz zwolennicy Koalicji Obywatelskiej. Najmniej zainteresowani zmianami byli również wyborcy partii, które obecnie sprawują władzę w Sejmie.

Kontekst parlamentarny

Po wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku w polskim Sejmie reprezentowanych jest pięć głównych sił politycznych: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Trzecia Droga, Nowa Lewica oraz Konfederacja „Wolność i Niepodległość”. Kolejne wybory do Sejmu mają odbyć się nie później niż w październiku 2027 roku.

Badanie przeprowadzono w dniach 2–4 listopada 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku od 18 lat. Badanie łączyło wywiady telefoniczne CATI oraz ankiety internetowe CAWI.

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