W Pune w Indiach randomizowane badanie kontrolowane z udziałem 139 zdrowych dorosłych wykazało, że 45 dni standaryzowanych zajęć jogi wiązało się z lepszymi wynikami dotyczącymi nastroju, samooceny jakości snu oraz wybranych testów pamięci krótkotrwałej w porównaniu z grupą kontrolną. Informuje o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w czasopiśmie Scientific Reports.

Jak przeprowadzono badanie

Badanie odbywało się na jednym z uniwersytetów w Pune od października 2023 roku do stycznia 2025 roku. Uczestnikami były osoby w wieku od 18 do 55 lat, które wcześniej nie miały doświadczenia w praktykowaniu jogi. Losowo przydzielono ich do grupy jogi i grupy oczekującej, która otrzymała ogólne zalecenia, by pozostać aktywną fizycznie, oraz miała później uzyskać możliwość praktykowania jogi.

Program trwał 45 dni, a zajęcia prowadził jeden instruktor. Każda sesja trwała średnio 50 minut i łączyła rozgrzewkę, asany, ćwiczenia oddechowe, prowadzony relaks joga nidra oraz medytację. Głównym wskaźnikiem był nastrój mierzony Skalą Pozytywnego i Negatywnego Afektu PANAS; uczestnicy wykonywali także testy szybkości przetwarzania informacji i pamięci krótkotrwałej oraz oceniali jakość swojego snu.

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Wyniki i ograniczenia

Badanie ukończyło 125 osób. Po skorygowaniu o wartości początkowe wynik pozytywnego afektu w grupie jogi był o około cztery punkty wyższy, a negatywnego afektu — o 3,5 punktu niższy niż w grupie kontrolnej. Wynik jakości snu był o około 1,2 punktu niższy, co odpowiada lepszej samoocenie snu.

Uczestnicy praktykujący jogę lepiej radzili sobie także z powtarzaniem sekwencji liczbowych w kolejności prostej oraz w łącznym wyniku tego testu. Jednocześnie nie stwierdzono różnic w powtarzaniu sekwencji w odwrotnej kolejności ani w teście dopasowywania symboli.

Funkcjonalny rezonans magnetyczny w stanie spoczynku przeprowadzono w podgrupie 43 uczestników. Skanowanie wykazało zmiany łączności funkcjonalnej sieci mózgowych związanych z ruchem, uwagą, językiem i móżdżkiem. Autorzy podkreślili, że takie wyniki nie dowodzą większej efektywności pracy mózgu ani poprawy wszystkich funkcji poznawczych. Zaznaczyli również, że na odpowiedzi dotyczące nastroju i snu mogły wpływać oczekiwania uczestników oraz interakcje społeczne podczas zajęć grupowych.

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