W Wielkiej Brytanii 49% trustów Narodowej Służby Zdrowia (NHS) w Anglii nie ma odrębnego budżetu ani polityki pozwalającej na przekroczenie wydatków w celu pokrycia urlopów macierzyńskich pracowników. Wynika to z analizy Chartered Society of Physiotherapy przeprowadzonej na podstawie wniosków o dostęp do informacji, informuje The Guardian.

Mniejsze wsparcie dla fizjoterapeutów

Z analizy wynika, że służby fizjoterapeutyczne znajdują się w gorszej sytuacji w porównaniu z innymi obszarami opieki zdrowotnej. W 22% trustów mechanizmy pokrywania urlopów macierzyńskich nie obejmowały fizjoterapeutów. W przypadku stanowisk pielęgniarskich wskaźnik ten wyniósł 9%.

Kobiety stanowią około 79% pracowników służby fizjoterapeutycznej NHS. Chartered Society of Physiotherapy wskazało, że brak planowania zastępstw zmusza przeciążone zespoły do wykonywania takiej samej pracy mniejszą liczbą pracowników. Zdaniem organizacji może to wydłużać czas oczekiwania pacjentów na leczenie i rehabilitację.

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Apele o równe finansowanie

Dyrektor ds. praktyki i rozwoju Chartered Society of Physiotherapy Ash James stwierdził, że zespoły fizjoterapeutyczne znacznie rzadziej niż zespoły pielęgniarskie mają dostęp do finansowania zastępstw dla pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich. Organizacja zaapelowała do trustów NHS o zapewnienie równych warunków takiego finansowania dla różnych zawodów klinicznych, a do rządu — o zniesienie zamrożenia rekrutacji i inwestowanie w służby fizjoterapeutyczne.

Prezes Patients’ Association Alastair Henderson stwierdził, że brak odpowiednich zastępstw kadrowych w już przeciążonych służbach może oznaczać dłuższe oczekiwanie na leczenie i rehabilitację, mniejszy dostęp do specjalistycznej wiedzy oraz dodatkowe obciążenie dla pracowników pozostających w pracy.

Wcześniejsze badanie Chartered Society of Physiotherapy również wskazywało na problemy z przestrzenią i wyposażeniem do rehabilitacji: czterech na dziesięciu pracowników służby fizjoterapeutycznej NHS straciło lub spodziewało się utraty specjalnie przeznaczonych pomieszczeń. W badaniu przeprowadzonym wśród ponad 2 tys. członków organizacji sześciu na dziesięciu respondentów podało, że ich gabinety zostały zajęte przez inne zespoły kliniczne.

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