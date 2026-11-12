W Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych grupa 53 państw członkowskich ONZ i innych organizacji wezwała przyszły rząd Izraela do otwarcia Gazy na nieograniczony napływ pomocy humanitarnej. Uczestnicy apelu podkreślili, że niedobór materiałów do organizacji schronień i środków medycznych wraz z początkiem zimy naraża Palestyńczyków na choroby, którym można zapobiec, podaje The National.

Wezwanie do otwarcia wszystkich przejść

Wspólnemu oświadczeniu w ONZ przewodziły Wielka Brytania, Katar i Jordania. Jego sygnatariusze wezwali do zapewnienia wwozu pomocy przez wszystkie dostępne przejścia graniczne i trasy lądowe, a także pełnego i przewidywalnego funkcjonowania korytarzy humanitarnych przez Egipt i Jordanię.

W oświadczeniu wskazano, że skala pomocy nadal nie osiągnęła poziomu określonego w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 2803. Dokument poparł zaproponowany przez USA plan Rady Pokoju i wezwał do natychmiastowego dostarczania pomocy co najmniej na poziomach uzgodnionych w styczniu 2025 roku.

Ambasadorka Wielkiej Brytanii Sarah MacIntosh, przemawiająca w imieniu sygnatariuszy, oświadczyła, że po zawieszeniu broni poprawa sytuacji humanitarnej jest możliwa, jeśli istnieje wola polityczna. Jednocześnie ograniczenia dotyczące wwozu kluczowych artykułów do schronienia i innych niezbędnych towarów uniemożliwiają organizacjom humanitarnym pracę na potrzebną skalę.

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Zagrożenia dla ludności i atak na szpital

Według oceny Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci około 1,7 mln z 2,2 mln mieszkańców Gazy mieszka w namiotach, tymczasowych schronieniach lub uszkodzonych budynkach narażonych na zalanie, zimno i zawalenie. Prawie milion osób przebywa na obszarach zagrożonych powodziami, w tym około 400 tys. w strefach, gdzie powodzie są wysoce prawdopodobne.

Sygnatariusze wezwali także Izrael do ochrony medyków, szpitali, transportu medycznego i obiektów humanitarnych, a także do przyspieszenia rozliczalnych postępowań karnych w sprawie ataków na pracowników ochrony zdrowia i pracowników humanitarnych. Osobno zażądali wpuszczenia do Gazy wysokich rangą delegacji międzynarodowych i dziennikarzy.

Tego samego dnia, według publikacji, izraelski atak na szpital Nasera w Chan Junus na południu Gazy zabił 10 osób. Armia Izraela oświadczyła, że celem był wysokiej rangi dowódca Hamasu, i oskarżyła ugrupowanie o wykorzystywanie kompleksu szpitalnego do planowania ataków; Hamas temu zaprzeczył. Ministerstwo Zdrowia Gazy podało, że od początku zawieszenia broni zginęło ponad 1,6 tys. Palestyńczyków.

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