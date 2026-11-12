W Wielkiej Brytanii 59 parlamentarzystów poparło wniosek parlamentarny wzywający rząd do nałożenia sankcji na izraelskich urzędników i inne osoby wskazane w dokumencie jako odpowiedzialne za utrudnianie pomocy humanitarnej dla Gazy. Jak poinformowała Anadolu Agency, wniosek dotyczy również pogarszającej się sytuacji przesiedlonych Palestyńczyków po intensywnych opadach deszczu i powodziach.

Wniosek parlamentarzystów

Inicjatywę przedstawił poseł Partii Pracy Richard Burgon. Na czwartek, dwa dni po złożeniu dokumentu, podpisało go 59 parlamentarzystów. W tekście wniosku wyrażono zaniepokojenie sytuacją humanitarną w Gazie, gdzie ulewne deszcze i podtopienia pogłębiły trudności przesiedlonych Palestyńczyków potrzebujących odpowiedniego schronienia i ochrony przed pogarszającymi się warunkami pogodowymi.

Autorzy dokumentu określili skutki złej pogody jako możliwe do przewidzenia i odwołali się do wcześniejszego ostrzeżenia ONZ, że 950 tysięcy przesiedlonych Palestyńczyków było zagrożonych zalaniem. We wniosku potępiono także izraelskie ograniczenia dotyczące wwozu pomocy humanitarnej, w tym materiałów do organizowania schronień.

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Wezwanie do pomocy dla Gazy

Parlamentarzyści skrytykowali, jak wskazano we wniosku, utrudnianie operacji humanitarnych Agencji ONZ ds. Pomocy Uchodźcom Palestyńskim UNRWA, w tym ograniczenia dotyczące wwozu pomocy i wjazdu pracowników międzynarodowych. Wezwali brytyjski rząd do żądania natychmiastowego i niezakłóconego dostępu dla pomocy humanitarnej, materiałów do schronień i sprzętu do odbudowy, w tym za pośrednictwem UNRWA.

Wniosek zawiera wezwanie do wykorzystania uprawnień wynikających z nowych Przepisów o globalnych sankcjach w dziedzinie praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego z 2026 roku w celu nałożenia sankcji na osoby odpowiedzialne za utrudnianie pomocy humanitarnej. Według biura medialnego rządu Gazy burze zalały około 70 tysięcy namiotów, w których mieszkały osoby przesiedlone. UNRWA poinformowała, że około 1,98 miliona osób w Gazie potrzebuje schronienia i innych artykułów pierwszej potrzeby przed zimą.

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