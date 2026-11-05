W USA 62% ankietowanych Amerykanów indyjskiego pochodzenia oświadczyło, że zamierza głosować na Partię Demokratyczną w wyborach uzupełniających w 2026 roku. Republikanów planowało poprzeć 19% respondentów, a kolejne 12% nie podjęło decyzji, informuje NDTV World.

Badanie Carnegie Endowment for International Peace, przeprowadzone wspólnie z YouGov, trwało od 7 do 27 października i objęło 1 tys. pełnoletnich Amerykanów indyjskiego pochodzenia. Jako demokraci określiło się 46% uczestników badania, jako republikanie — 19%, a jako niezależni — 26%.

Spadek poparcia dla republikanów

Wśród mężczyzn w wieku od 40 lat 16% zamierzało głosować na republikanów, podczas gdy w styczniu 2026 roku było ich 32%. W grupie mężczyzn w wieku 18–39 lat republikanów planowało poprzeć 23% ankietowanych. Dla porównania, w 2024 roku Donald Trump miał 40% poparcia w tej grupie.

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Wśród osób planujących głosować na demokratów 35% wyjaśniło to przede wszystkim nieakceptowaniem kandydata lub partii republikanów. Kolejne 65% oświadczyło, że popiera kandydata lub partię demokratów.

Imigracja i przejawy rasizmu

Wśród czynników wpływających na nastroje polityczne społeczności w materiale wymieniono obawy dotyczące ograniczeń wiz H-1B, deportacji oraz wzmożonej kontroli indyjskich firm IT. Niemal połowa respondentów, 48%, podała, że dość lub bardzo często widzi w mediach społecznościowych rasistowskie wpisy przeciwko Hindusom lub Amerykanom indyjskiego pochodzenia. Około jedna czwarta uczestników badania zaznaczyła, że była wyzywana obraźliwymi słowami.

Amerykanie indyjskiego pochodzenia stanowią około 1,5% ludności USA. Jednocześnie ich frekwencja w wyborach prezydenckich sięgnęła 71% w 2020 roku i około 70% w 2024 roku. Znaczna część tej społeczności mieszka w Kalifornii, Teksasie, New Jersey i Nowym Jorku, a także na przedmieściach stanów, gdzie rywalizacja wyborcza jest szczególnie zacięta.

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