62% Polaków nie potępia życia bez ślubu i antykoncepcji — RMF24

W Polsce po 62% respondentów nie uważa za coś złego seksu przedmałżeńskiego, stosowania antykoncepcji oraz życia w parze bez formalnego zawarcia małżeństwa. O wynikach badania Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS informuje RMF24. Badanie przeprowadzono od 20 do 30 sierpnia 2026 roku na reprezentatywnej próbie 935 osób.

Respondenci udzielali odpowiedzi podczas wywiadów bezpośrednich, telefonicznie i online. Według CBOS w ciągu ostatnich pięciu lat moralne oceny Polaków dotyczące seksu przedmałżeńskiego, antykoncepcji i życia bez ślubu nie zmieniły się istotnie.

Stosunek do życia prywatnego

Odsetek przeciwników seksu przedmałżeńskiego, antykoncepcji i współżycia bez ślubu wynosi od 16% do 19%. Bardziej kontrowersyjny dla respondentów jest rozwód: 44% nie widzi w nim nic złego, podczas gdy 25% wyraziło dezaprobatę.

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Przerwanie ciąży negatywnie ocenia 53% ankietowanych, a 21% nie uważa go za coś złego. W kwestii homoseksualności opinie są niemal podzielone: negatywną ocenę wyraziło 40% respondentów, a 37% nie widzi w tym nic złego. Podobne proporcje odnotowano w ocenach eutanazji — 39% wobec 37%.

Najsurowsze oceny dotyczą przemocy i korupcji

Największą dezaprobatę wywołują działania naruszające prawo lub porządek społeczny. Bicie dzieci potępia 96% ankietowanych, przyjmowanie łapówek i wykorzystywanie pracowników — po 95%, a wręczanie łapówek — 93%. Zdradę małżeńską negatywnie ocenia 90% respondentów, nadużywanie stanowiska służbowego — 91%, a zaniedbywanie obowiązków zawodowych — 85%.

Bardziej liberalne poglądy częściej wyrażają osoby poniżej 45. roku życia, mieszkańcy dużych miast, osoby z wyższym wykształceniem oraz respondenci z dochodem powyżej 4 tys. złotych na osobę. Surowsze oceny moralne częściej są charakterystyczne dla osób w wieku od 54 lat, mieszkańców wschodniej Polski, wsi i małych miast, a także tych, którzy regularnie praktykują religię. CBOS zaznacza również, że kobiety, zwłaszcza młode, częściej niż mężczyźni prezentują bardziej liberalne oceny moralne.

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