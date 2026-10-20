W RPA 65-letnia Janine Lohrenberg zginęła po ataku rekina podczas porannego pływania w pobliżu plaży w KuGompo City, dawnym East London. Do ataku doszło we wtorek około godziny 08:00, gdy kobieta pływała z lokalnym klubem pływaków na otwartych wodach.

Obrażenia podczas pływania

Według świadków rekin ugryzł Lohrenberg w udo i górną część ramienia. Inni pływacy przetransportowali ją na brzeg, jednak kobieta prawdopodobnie zmarła jeszcze przed wyciągnięciem jej z wody. Informuje BBC News.

Jeden z uczestników pływania powiedział, że Lohrenberg miała na kostce magnetyczną bransoletkę odstraszającą rekiny. Jej siostra Margot powiedziała, że trzymała głowę Janine, gdy pływacy transportowali ją na brzeg, i uważa, że jej siostra wykrwawiła się w wodzie.

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Zamknięto plaże

Partnerka zmarłej, Barbara Brisland, przekazała, że Lohrenberg była byłą fizyczką medyczną i dobrze pływała. Jak powiedziała, kobieta często wypływała za linię przyboju. Brisland dodała, że czekały na emeryturę i planowały wyruszyć w trzytygodniową podróż samochodową.

Lokalne władze zamknęły plażę Orient, gdzie doszło do ataku, a także inną pobliską plażę. Według Międzynarodowego Archiwum Ataków Rekinów przy Muzeum Florydy od 2012 roku w RPA odnotowano mniej niż dziesięć śmiertelnych ataków rekinów.

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