We Francji 69% Żydów oświadczyło, że rozważy możliwość wyjazdu z kraju, jeśli lider partii Niepokorna Francja Jean-Luc Mélenchon zostanie wybrany prezydentem w 2027 roku. Takie wyniki przyniosło badanie AJC, Francuskiego Instytutu Opinii Publicznej IFOP i Fondapol, informuje Jerusalem Post.

Wśród respondentów, którzy dopuszczają emigrację za prezydentury Mélenchona, 40% odpowiedziało, że „zdecydowanie” rozważy taką możliwość. Dla porównania, 31% ankietowanych stwierdziło, że mogłoby wyjechać w przypadku wyboru Marine Le Pen na prezydentkę. W 2024 roku 57% respondentów deklarowało, że rozważy wyjazd, jeśli prezydentem zostanie kandydat Niepokornej Francji. Ogółem 64% francuskich Żydów wskazało, że myśli o wyjeździe niezależnie od wyniku wyborów, podczas gdy w 2024 roku było ich 52%.

Obawy dotyczące kandydatów

Pełniąca obowiązki dyrektorki paryskiego biura AJC Sarah Perez-Pariente podkreśliła, że tych wskaźników nie należy interpretować jako zamiarów głosowania na konkretnych polityków. Według niej odzwierciedlają one poziom zaniepokojenia społeczności żydowskiej różnymi scenariuszami politycznymi. Wśród osób rozważających emigrację najczęściej wskazywano Izrael jako możliwy kierunek przeprowadzki, a na drugim miejscu USA.

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Zgodnie z badaniem 86% francuskich Żydów uważa, że Mélenchon przyczynia się do wzrostu antysemityzmu we Francji. Taką samą ocenę liderki Zielonych Marine Tondelier wyraziło 68% respondentów, przewodniczącego Partii Socjalistycznej Oliviera Faure’a — 62%, a lidera komunistów Fabiena Roussela — 56%. Mélenchon odrzuca oskarżenia o antysemityzm.

Incydenty antysemickie i poczucie bezpieczeństwa

Barometr „Rentgen antysemityzmu we Francji” odnotował również, że w 2025 roku francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zarejestrowało 1320 aktów antysemickich — średnio ponad trzy dziennie. Według badania 82% Żydów we Francji poinformowało, że w ciągu życia doświadczyło przejawów antysemityzmu: 60% zetknęło się z obelgami, a 35% z groźbami przemocy fizycznej.

Dwie trzecie ankietowanych, czyli 66%, nie uważa Francji za bezpieczny kraj dla Żydów. Po 7 października 69% respondentów zaczęło unikać pewnych działań w codziennym życiu: 48% przestało nosić w przestrzeni publicznej widoczne symbole religijne, a 29% zdjęło mezuzy z odrzwi. Tylko 22% osób poszkodowanych w wyniku działań antysemickich zgłosiło się na policję.

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