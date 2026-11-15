W Seulu w Korei Południowej 70,2% młodych mieszkańców ankietowanych przez Fundację Kobiet i Rodziny w Seulu oświadczyło, że dostrzega dyskryminację ze względu na płeć wobec kobiet i mężczyzn. Poinformował o tym Korea Herald.

Ankietę internetową przeprowadzono od 11 do 29 maja wśród 2647 osób w wieku od 19 do 34 lat. W szczególności 40,3% uczestników stwierdziło, że dostrzega strukturalną nierówność wobec kobiet i uważa, że istotna dyskryminacja dotyczy obu płci. Kolejne 29,9% respondentów zaznaczyło, że uznaje dyskryminację kobiet, ale podkreśla potrzebę sprawiedliwości neutralnej płciowo i uważa, że mężczyźni również doświadczają dyskryminacji.

Stosunek do ról płciowych

Kolejne 14,5% ankietowanych podało, że dobrze zdaje sobie sprawę z dyskryminacji kobiet i sprzeciwia się niesprawiedliwemu traktowaniu mężczyzn. Jednocześnie 6,4% stwierdziło, że dyskryminacji doświadczają mężczyźni, ale nie kobiety.

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Presję tradycyjnych ról płciowych odczuwa zbliżony odsetek mężczyzn i kobiet: odpowiednio 34,5% i 34,7%.

Małżeństwo i posiadanie dzieci

Spośród 2331 niezamężnych i nieżonatych uczestników ankiety 43,4% mężczyzn i 35,5% kobiet chciało zawrzeć małżeństwo. Nie chciało zawrzeć małżeństwa 25,6% kobiet i 12,8% mężczyzn. Najczęściej wyjaśniali to tym, że nie odczuwają potrzeby małżeństwa: tak odpowiedziało 51,8% kobiet i 38,9% mężczyzn. Na finansowe obciążenie związane z małżeństwem wskazało 23,9% mężczyzn i 14,7% kobiet.

Nie chciałoby mieć dzieci 32,3% kobiet i 16% mężczyzn. Wśród przyczyn mężczyźni najczęściej wskazywali koszty finansowe — 47,2%, podczas gdy wśród kobiet tak odpowiedziało 28,8%. Kolejne 20,7% kobiet i 16,9% mężczyzn nie uważało, że mogłoby być dobrymi rodzicami. Jednocześnie 19,9% kobiet i 14% mężczyzn nie chciało, aby dzieci ograniczały ich wolność.

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