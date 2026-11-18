Na konferencji klimatycznej COP31 w Antalyi w Turcji 75 krajów poparło inicjatywę Turcji, aby do 2035 roku zwiększyć udział energii elektrycznej w światowym końcowym zużyciu energii do 35%. Cel, znany jako 35x35, poparły również 94 organizacje biznesowe i społeczeństwa obywatelskiego.

Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na prezydencję COP31. Według stanu na 9:30 (06:30 GMT) inicjatywę poparły między innymi Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Korea Południowa, Hiszpania, Japonia, Dania, Kanada i Kirgistan. Komisja Europejska również potwierdziła poparcie ze strony UE.

Cel 35x35 wpisano do projektu tekstu

Inicjatywę wpisano do pierwszego projektu tekstu opublikowanego po pierwszym tygodniu negocjacji COP31. W konsultacjach uczestniczą przedstawiciele ponad 160 krajów, którzy omawiają przyspieszenie walki ze zmianą klimatu oraz praktyczną realizację już uzgodnionych zobowiązań.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Australia, która przewodniczy negocjacjom COP31, wcześniej oświadczyła, że była wśród pierwszych sygnatariuszy zobowiązania dotyczącego elektryfikacji.

Związek z ustaleniami COP28

Obecnie udział energii elektrycznej w światowym końcowym zużyciu energii wynosi około 22%. Inicjatywa 35x35 ma przyspieszyć przejście na czystą energię oraz uzupełnić ustalenia COP28 w Dubaju dotyczące potrojenia światowych mocy energii odnawialnej i podwojenia tempa poprawy efektywności energetycznej do 2030 roku.

Oczekuje się, że szersze wykorzystanie energii elektrycznej przyczyni się do ograniczenia emisji i działań na rzecz utrzymania wzrostu globalnej temperatury jak najbliżej poziomu 1,5°C powyżej poziomu przedindustrialnego.

Czytaj nas na