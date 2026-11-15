W Wielkiej Brytanii 75 posłów Partii Pracy podpisało już prywatny list przeciwko zagospodarowaniu dużego pola naftowego Rosebank u wybrzeży Szkocji. Liczba sygnatariuszy może wzrosnąć do około 100, informuje „The Guardian”.

List ma zostać przekazany Andy’emu Burnhamowi w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Istotną rolę w kampanii odgrywają posłowie, którzy po raz pierwszy zostali wybrani do parlamentu w 2024 roku. Autorzy apelu uważają, że rozpoczęcie odwiertów podważyłoby pozycję Wielkiej Brytanii jako światowego lidera polityki klimatycznej i nie obniżyłoby rachunków za energię.

Rozbieżności w rządzie

Według gazety minister energii Miatta Fahnbulleh skłania się ku odrzuceniu kontrowersyjnego projektu. Jednocześnie premier może uchylić jej decyzję w obliczu rozbieżności w gabinecie: kanclerz John Healey popiera plany dotyczące Rosebank.

Jeden z posłów, którzy podpisali list, powiedział, że obawy dotyczące złoża nasilają się w związku z jednoczesnymi dyskusjami o relacjach z Europą oraz propozycjami pomocy dla młodych ludzi, którzy nie pracują. Inny parlamentarzysta stwierdził, że jego koledzy łączą kryzys klimatyczny z wysokimi temperaturami i powodziami, których doświadczono latem.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według kolejnego posła wydanie licencji na odwierty może doprowadzić do dymisji w rządzie. Zaznaczył, że postawiłoby to również ministra spraw zagranicznych Eda Milibanda w trudnej sytuacji, ponieważ wcześniej nazwał on Rosebank „kolosalnym marnotrawstwem pieniędzy podatników i wandalizmem klimatycznym”.

Stanowisko zwolenników wydobycia

Firma Adura, operator Rosebank i Jackdaw, poinformowała o rozpoczęciu przesyłu gazu z platformy Jackdaw. Dyrektorka projektu Claire Muller oświadczyła, że według oczekiwań firmy Rosebank i Jackdaw przyniosą 1,4 mld funtów wpływów podatkowych do końca obecnej kadencji parlamentu oraz 3,8 mld funtów do końca następnej.

Zagospodarowanie Rosebank jest również aktywnie popierane przez wspierające Partię Pracy związki zawodowe GMB i Unite. Rząd określił procedurę podejmowania decyzji w sprawie złoża jako quasi-sądową. Fahnbulleh wcześniej oświadczyła, że decyzja będzie zgodna z brytyjskimi zobowiązaniami klimatycznymi, budżetami węglowymi i transformacją energetyczną.

Czytaj nas na