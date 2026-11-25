Rekordowe 75% światowej floty tankowców, które zazwyczaj przewożą olej napędowy i benzynę, jest obecnie wykorzystywane do transportu ropy naftowej. Informuje o tym OilPrice, powołując się na dane Signal Ocean zebrane przez Bloomberg.

Przesunięcie floty tankowców

W branży statki do przewozu produktów naftowych nazywane są „czystymi”, a tankowce do przewozu ropy naftowej — „brudnymi”. Coraz więcej tankowców klasy LR2, które wcześniej przewoziły paliwo, zaczęło transportować ropę. Jednocześnie liczba i udział LR2 transportujących produkty naftowe spadły do rekordowo niskiego poziomu.

Według Signal Ocean 30 października 2026 roku transport ropy naftowej stanowił 74,2% wykorzystania floty LR2, podczas gdy 1 stycznia 2025 roku wskaźnik ten wynosił 53%.

Popyt w pobliżu Cieśniny Ormuz

Tankowce LR2 są podobne pod względem ładowności do statków klasy Aframax i mogą przewozić do 800 tys. baryłek ropy. OilPrice wiąże wzrost popytu na nie z zakłóceniami przepływów ropy i paliw na Bliskim Wschodzie, niższymi wolumenami przerobu z powodu uszkodzeń rafinerii oraz zakłóceniami żeglugi w rejonie Cieśniny Ormuz.

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Tankowce LR2, które przeszły na przewóz ropy, mogą być wykorzystywane w złożonej logistyce w pobliżu cieśniny. Według publikacji w ostatnich miesiącach przewozy wahadłowe stały się głównym sposobem wywozu ropy naftowej z Zatoki Perskiej.

Wysokie stawki frachtowe

Przejście tankowców z przewozu produktów naftowych na ropę naftową rozpoczęło się w 2025 roku w związku ze wzrostem podaży ropy, wydłużeniem tras oraz potrzebą przechowywania surowca na wodzie. W tym roku trend przyspieszył z powodu dodatkowego zapotrzebowania na wywóz ropy z rejonu Cieśniny Ormuz oraz wysokich stawek frachtowych.

Analitycy Signal Ocean, Maria Berceletou i Georgios Sakellariou, zaznaczyli, że utrzymanie tego trendu będzie zależało od relacji między dochodami, popytem na ładunki i zachętami handlowymi do powrotu statków do przewozu produktów naftowych.

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