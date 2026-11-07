W Polsce 77,8% ankietowanych uważa, że obecna sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego obniża międzynarodowy autorytet i status kraju. Wyniki badania United Surveys by IBRiS, przeprowadzonego na zlecenie Wirtualnej Polski, przytacza Interia.

Oceny respondentów

Z twierdzeniem o negatywnym wpływie sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego całkowicie zgodziło się 53,3% uczestników badania. Kolejne 24,5% odpowiedziało, że raczej zgadza się z taką oceną.

Przeciwnego zdania jest 12,8% respondentów: 8,4% raczej nie zgadza się z tym twierdzeniem, a 4,4% zdecydowanie się nie zgadza. Kolejne 9,4% uczestników sondażu nie miało sprecyzowanego stanowiska.

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Stanowiska wyborców

Najwięcej negatywnych ocen odnotowano wśród wyborców opozycji, do której w materiale zaliczono zwolenników partii Prawo i Sprawiedliwość, obu Konfederacji oraz partii Razem. W tej grupie 86% zgodziło się, że sytuacja osłabia pozycję Polski na arenie międzynarodowej, w tym 70% wybrało odpowiedź „całkowicie się zgadzam”.

Wśród zwolenników partii obecnej koalicji rządzącej ten pogląd podziela 77% respondentów: 44% całkowicie się zgadza, a 33% raczej się zgadza. Z tą oceną nie zgodziło się 18% uczestników tej grupy, a kolejne 5% nie miało sprecyzowanego stanowiska.

Sondaż przeprowadzono 2 listopada 2026 roku metodą wywiadów telefonicznych CATI na reprezentatywnej ogólnokrajowej próbie 1000 dorosłych Polaków.

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