W Wielkiej Brytanii 78% respondentów uważa Izrael za poważne zagrożenie dla pokoju na świecie. Agencja Anadolu przytacza taki wynik badania opublikowanego w raporcie British Social Attitudes Narodowego Centrum Badań Społecznych NatCen.

Wskaźnik wzrósł od 2005 roku

W 2005 roku takiego zdania było 48% badanych Brytyjczyków. Obecny wskaźnik przewyższa również odsetek osób, które za poważne zagrożenie uznały Iran — 75%, oraz USA — 74%.

W raporcie NatCen zaznaczono, że reputacja Izraela prawdopodobnie ucierpiała z powodu jego udziału w niedawnych konfliktach na Bliskim Wschodzie. Jesienią 2024 roku odsetek Brytyjczyków uważających Izrael za zagrożenie dla pokoju osiągnął 73%.

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Różnice według preferencji politycznych

W 2025 roku wskaźnik ten spadł do około dwóch trzecich, a wiosną 2026 roku wzrósł do 78% po amerykańsko-izraelskiej kampanii bombardowań przeciwko Iranowi.

Najczęściej Izrael poważnym zagrożeniem nazywali zwolennicy Partii Zielonych — 88%. Wśród zwolenników Partii Pracy tak odpowiedziało 84%, Liberalnych Demokratów — 79%, Partii Konserwatywnej — 70%, a partii Reform UK — 62%.

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