W Chinach pokolenie kadr partyjnych urodzonych pod koniec lat 60. i w latach 70. może stać się największą grupą w centralnym kierownictwie Partii Komunistycznej po kolejnym zjeździe partyjnym w 2027 roku. Do tego czasu około dwie trzecie obecnego składu Komitetu Centralnego osiągnie ustalony wiek emerytalny — informuje South China Morning Post.

Kadry nowego pokolenia

Tak zwane siódme pokolenie, czyli 7G, stanowi obecnie około 8% centralnego organu kierowniczego partii. Według oceny publikacji o najwyższe stanowiska po 2032 roku mogą ubiegać się przede wszystkim przedstawiciele tej grupy, którzy już zasiadają w Komitecie Centralnym, a także nowo mianowani ministrowie i przywódcy prowincji, którym prognozuje się uzyskanie miejsc w nim na zjeździe w 2027 roku.

Wśród urzędników tego pokolenia publikacja wymienia nowo mianowanego burmistrza Szanghaju Zhu Zhongminga, urodzonego w kwietniu 1972 roku. Wcześniej pracował on w sektorze finansowym i znaczną część kariery spędził w prowincji Zhejiang. Wśród innych regionalnych przywódców są gubernator Zhejiang Liu Jie, gubernator Jiangsu Liu Xiaotao, przewodniczący rządu Regionu Autonomicznego Guangxi Zhuang Wei Tao oraz gubernator Shanxi Lu Dongliang.

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Doświadczenie i kampania antykorupcyjna

Po dojściu Xi Jinpinga do władzy w 2012 roku młodsi urzędnicy rzadziej byli przyspieszenie mianowani na wysokie stanowiska, ponieważ kierownictwo dało pierwszeństwo doświadczeniu zarządczemu i wynikom pracy. Średni wiek nowych członków dwóch ostatnich składów Biura Politycznego wynosił około 62 lat, co jest wynikiem wyższym niż w trzech poprzednich składach.

Analiza Li Chenga, dyrektora Centrum Współczesnych Chin i Świata Uniwersytetu Hongkońskiego, wskazuje, że około połowa czołowych kadr 7G ma stopnie doktorskie. Około jedna trzecia z nich zdobyła wykształcenie inżynierskie, a innymi powszechnymi kierunkami były ekonomia i finanse. Burmistrz Pekinu Yin Yong ma w szczególności tytuł magistra administracji publicznej Uniwersytetu Harvarda i wcześniej był zastępcą prezesa Ludowego Banku Chin.

Awans zawodowy przedstawicieli 7G odbywa się w warunkach przedłużającej się kampanii antykorupcyjnej. Wykonawczy zastępca burmistrza Pekinu Xia Linmao, urodzony w 1970 roku, został w ubiegłym tygodniu objęty dochodzeniem. Były sekretarz partyjny Urumczi Yang Fasen został w październiku ubiegłego roku skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za przyjęcie łapówek o wartości ponad 147 mln juanów, a dochodzenie wobec byłego urzędnika Hefei Fei Gaoyuna rozpoczęto w maju.

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