W Niemczech 83% respondentów nie chce opowiadać się po stronie USA ani Chin w rywalizacji obu państw. Według corocznego badania Berlin Pulse jedynie 15% ankietowanych wybrałoby Stany Zjednoczone, a 2% — Chiny.

Jak informuje South China Morning Post, dążenie do zachowania neutralności jest powszechne wśród zwolenników różnych partii i grup demograficznych. Jednocześnie 68% uczestników badania uważa, że Unia Europejska zbyt powściągliwie broni swoich interesów gospodarczych w relacjach z USA, a 59% jest tego samego zdania w odniesieniu do Chin.

Stosunek do USA

61% respondentów stwierdziło, że Zachód nie jest już polityczną i kulturową jednością łączącą Europę i USA. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi jako raczej lub bardzo złe oceniło 77% ankietowanych, wobec 73% rok wcześniej.

Odsetek osób, które uważają USA za partnera w kwestii Ukrainy, w ciągu dwóch lat zmniejszył się o połowę — do 35%. Tylko jedna czwarta respondentów nazwała USA partnerem we współpracy z Chinami. Jednocześnie 37% ankietowanych uważa Stany Zjednoczone za zagrożenie militarne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gospodarcze obawy dotyczące Chin

Chiny za zagrożenie dla niemieckiej gospodarki uznało 90% uczestników badania, w tym 60% oceniło to zagrożenie jako znaczące. Odsetek osób, które negatywnie postrzegają wzrost globalnych wpływów Pekinu, spadł z 61% w 2024 roku do 43% w obecnym badaniu.

Za zagrożenie militarne Chiny uważa 46% respondentów, jednak tylko 7% uznało je za znaczące. Odsetek osób, które poparłyby udzielenie przez Niemcy pomocy wojskowej Tajwanowi w przypadku konfliktu z Pekinem, w ciągu dwóch lat zmniejszył się z 31% do 17%. Jednocześnie 46% ankietowanych uważa, że Niemcy powinny wojskowo wspierać Kijów, podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 59%.

40% respondentów wskazało Francję jako najważniejszego partnera Niemiec w polityce zagranicznej, a 24% — USA. Unię Europejską, Rosję i Chiny wskazało po 4% ankietowanych.

Czytaj nas na