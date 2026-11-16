W Czechach 84% respondentów poparłoby pomoc dla sąsiedniej Polski w przypadku ataku wojskowego na ten kraj. O wynikach sondażu STEM poinformowało Radio Prague International, powołując się na Seznam Zprávy.

Badanie dotyczyło gotowości Czechów do udzielenia pomocy sojusznikom w razie ataku wojskowego.

Poparcie dla państw bałtyckich

Pomoc dla państw bałtyckich — Litwy, Łotwy i Estonii — w razie ataku poparłoby 69% respondentów. Gotowość do pomocy Polsce w sondażu okazała się więc wyższa niż poparcie dla pomocy trzem państwom bałtyckim.

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Ocena ryzyka

Prawie połowa uczestników badania, 49%, uważa, że w najbliższych miesiącach prawdopodobna jest jakaś forma rosyjskiej agresji przeciwko państwom członkowskim NATO.

Poziom poparcia dla pomocy sojusznikom wyraźnie różnił się w zależności od preferencji politycznych respondentów. Wyborcy byłej koalicji Spolu częściej popierali taką pomoc niż zwolennicy partii Wolność i Demokracja Bezpośrednia. Sondaż przeprowadzono we wrześniu wśród 1343 dorosłych osób.

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