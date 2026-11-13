Badanie przedstawione podczas dorocznego spotkania naukowego American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) w 2026 roku wykazało, że medycy nadal zlecają panele testów na alergię pokarmową, choć wiedzą o ryzyku wyników fałszywie dodatnich. Informuje o tym News-Medical.

Panele te jednocześnie wykrywają we krwi przeciwciała immunoglobuliny E przeciwko wielu produktom spożywczym. Dodatni wynik może wskazywać na uczulenie na określony pokarm, ale nie zawsze oznacza występowanie klinicznie potwierdzonej alergii pokarmowej.

Wyniki ankiety

Naukowcy przeprowadzili ankietę wśród 300 specjalistów, którzy co najmniej raz zlecili panel testów na alergię pokarmową w 2024 roku. Anonimową ankietę wypełniły 43 osoby; wśród nich przeważali lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki praktykujące oraz asystenci lekarzy.

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Z danych ankiety wynika, że 85% respondentów wiedziało, iż takie panele często dają wyniki fałszywie dodatnie, jednak mimo to je zlecało. Część uczestników zlecała badania ze wskazań, które autorzy określili jako niepotwierdzone, w tym w przypadku alergii pokarmowej, pokrzywki i egzemy. Niektórzy specjaliści zlecali test na prośbę pacjenta lub jego rodziny, a nie z powodu potrzeby medycznej.

Możliwe konsekwencje

Jedno z pytań ankiety dotyczyło pacjenta z egzemą i rodzinnym wywiadem alergii pokarmowej. Pielęgniarki praktykujące i asystenci lekarzy częściej niż lekarze uznawali panel testów za właściwy wybór, choć eksperci nie zalecają takiego badania w opisanej sytuacji.

Według autorów badania wynik fałszywie dodatni może skłonić rodzinę do niepotrzebnego wykluczenia produktów z diety, utrudnić żywienie dziecka, nasilić lęk oraz prowadzić do dodatkowych kosztów i wizyt medycznych. W jednym systemie szpitalnym w ciągu roku zlecono ponad 1700 takich paneli. Autorzy zauważyli także, że unikanie alergenów pokarmowych może zwiększać ryzyko rozwoju alergii pokarmowej.

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