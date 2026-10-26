W japońskim regionie Shiga 93-letnia kobieta pomogła policji zatrzymać 47-letniego mężczyznę podejrzanego o próbę oszukania jej przy użyciu karty bankowej. Jak poinformował Asharq Al-Awsat, kobieta podejrzewała oszustwo, poradziła się syna i funkcjonariuszy, po czym policjanci czekali na podejrzanego w pobliżu jej domu.

Telefony rzekomo od policji

Od środy do czwartku w ubiegłym tygodniu do kobiety dzwonił mężczyzna podający się za pracownika policji. Fałszywie twierdził, że z jej konta bankowego rzekomo dokonano nieautoryzowanej wypłaty środków.

Rozmówca przekonywał kobietę, aby przekazała kartę do bankomatu mężczyźnie, który przyjdzie do jej domu i przedstawi się jako policjant. Według jego wersji było to konieczne do sprawdzenia konta.

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Zatrzymanie przy domu

Rodzina kobiety skontaktowała się z policją w środę wieczorem. Funkcjonariusze przybyli do jej domu przed pojawieniem się podejrzanego. Gdy następnego dnia 47-letni mężczyzna podszedł do drzwi, został zatrzymany na miejscu.

Przedstawiciel lokalnej policji zaznaczył, że kobieta jest w dobrym zdrowiu i wypowiada się jasno, oraz wezwał osoby starsze do konsultowania się z krewnymi, jeśli podejrzewają oszustwo. Według publikacji oszuści ukradli w ubiegłym roku swoim ofiarom w Japonii łącznie około 325,7 mld jenów, czyli 2 mld dolarów; osoby starsze często stają się ich celem.

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