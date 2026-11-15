W Izraelu lider Zjednoczonej Listy Arabskiej (RAAM) Mansur Abbas zaprzeczył, że złożył oświadczenie o gotowości uznania Hamasu za organizację terrorystyczną. Jak podaje Al Jazeera, izraelski portal Ynet pisał wcześniej, że Abbas sygnalizował partiom sprzeciwiającym się premierowi Binjaminowi Netanjahu możliwą zgodę na takie określenie w zamian za rzeczywiste partnerstwo w koalicji Gadiego Eisenkota.

Warunki dla koalicji

Eisenkot, któremu po wyborach w ubiegłym miesiącu powierzono utworzenie nowego rządu, nazwał uznanie Hamasu za organizację terrorystyczną jednym z warunków przystąpienia RAAM do jego przyszłej koalicji. Domaga się również, aby Abbas uznał Izrael za państwo żydowskie i demokratyczne.

W środę Abbas oświadczył, że nie złożył odrębnego oświadczenia w sprawie Hamasu. Wcześniej w tym samym tygodniu jedynie powtórzył stanowisko RAAM popierające rozbrojenie Hamasu i potępiające terroryzm.

RAAM reprezentuje palestyńskich obywateli Izraela, którzy według Al Jazeery stanowią około 20% ludności kraju. Szacunek ten nie obejmuje milionów Palestyńczyków mieszkających na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu i w Strefie Gazy. Abbas już wchodził w skład koalicji rządowej w 2021 roku i postrzega udział we władzy jako sposób na poprawę sytuacji palestyńskich obywateli Izraela.

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Układ parlamentarny

RAAM ma osiem miejsc w parlamencie, podczas gdy blok Eisenkota ma 48. RAAM i inna arabska partia, Zjednoczona Lista, zarekomendowały Eisenkota na stanowisko szefa rządu. Jednocześnie, według oceny Al Jazeery, Zjednoczona Lista prawdopodobnie nie zgodzi się na żądania Eisenkota, dlatego może poprzeć go jedynie spoza rządu.

Podczas konsultacji z prezydentem Izraela Icchakiem Herzogiem 5 listopada Abbas wyjaśniał odmowę zastosowania tego określenia wobec Hamasu potrzebą zachowania możliwości bycia pośrednikiem między Żydami a Palestyńczykami. Analityk Ehab Dżabarin ostrzegł, że nawet w przypadku porozumienia koalicyjnego może je skomplikować nowa wojna na dużą skalę w Gazie lub eskalacja na Zachodnim Brzegu Jordanu, w rejonie meczetu Al-Aksa albo w Libanie.

Kolejną przeszkodą jest stanowisko lidera partii Nasz Dom Izrael Awigdora Liebermana, który sprzeciwia się rządowi mniejszościowemu zależnemu od partii arabskich. Rozmowy koalicyjne komplikuje również kwestia poparcia ze strony partii ultraortodoksyjnych.

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