W Australii kilku autorów poskarżyło się na działalność firmy Patrick White Publishing, która oferuje usługi redakcji, ilustrowania, marketingu i publikacji książek. Zgłosili niską jakość redakcji, żądania dodatkowych opłat oraz trudności z uzyskaniem zwrotu pieniędzy. Poinformowało o tym ABC News.

Pisarka Kerry Stewart z Mudgee w Nowej Południowej Walii powiedziała, że zapłaciła firmie 500 dolarów za pracę nad rękopisem w gatunku dark fantasy. Według niej redakcja ograniczyła się do poprawek gramatycznych, a po zwróceniu poprawionego tekstu pracownicy firmy mieli ponownie pracować ze starszą wersją rękopisu. Stewart powiedziała również, że przedstawiciel wydawnictwa zaproponował zwrot pieniędzy pod warunkiem usunięcia jej krytycznego wpisu na Facebooku. Odmówiła usunięcia publikacji przed otrzymaniem pieniędzy.

Skargi na dodatkowe opłaty

Autorka książek dla dzieci Toulin Salis z Melbourne przekazała, że początkowo podano jej cenę 400 dolarów i zapewniono, że nie będzie innych opłat za publikację na dziesięciu platformach. Po dokonaniu płatności i wysłaniu rękopisu otrzymała propozycję zakupu pakietu usług za 1899 dolarów, obejmującego między innymi rozszerzenie rękopisu i stworzenie ilustracji. Salis powiedziała, że jej książka od początku miała być krótka — liczyć 27 stron, a nie 100–150. Poprosiła o zwrot pieniędzy, ale stwierdziła, że go nie otrzymała.

Inna autorka, Sheena Avison z Brisbane, powiedziała, że przedstawiciel Patrick White Publishing odmówił wykorzystania stworzonych przez nią obrazów AI, twierdząc, że Amazon ich nie zaakceptuje. Tymczasem serwis Kindle Direct Publishing wymaga od autorów jedynie zadeklarowania treści wygenerowanych przez AI. Avison zakwestionowała płatność przez PayPal i odzyskała 400 dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obrazy AI i numer biznesowy

ABC News podało, że obrazy witryn w profilach Patrick White Publishing w Google Maps dla Hobart i Melbourne zostały stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. Narzędzie OpenAI wykryło na tych obrazach niewidoczne oznaczenia wygenerowane przez jego oprogramowanie. Pod adresem 118 Liverpool St w Hobart, wskazanym na fakturach firmy, działają inne przedsiębiorstwa niezwiązane z wydawnictwem.

Niektóre okładki książek prezentowane na stronie Patrick White Publishing również dały wynik pozytywny podczas sprawdzania pod kątem znaków wodnych OpenAI i Google Gemini. Umowy przejrzane przez ABC News nie zawierały wzmianki o wykorzystaniu AI do tworzenia ilustracji.

Według rejestrów korporacyjnych australijski numer biznesowy podany przez Patrick White Publishing na stronie internetowej i fakturach należy do innej firmy. Jej przedstawiciel powiedział ABC News, że nie wie o Patrick White Publishing i że firmy nie są powiązane. Zgłosił to Australijskiemu Urzędowi Podatkowemu oraz Scamwatch. Korzystanie z australijskiego numeru biznesowego innej osoby lub firmy jest nielegalne i może grozić karą do dwóch lat więzienia.

Patrick White Publishing nie odpowiedziało na zapytania ABC News dotyczące tych twierdzeń. Jednocześnie pisarka Pauline Hill, która zapłaciła firmie 17 tys. dolarów za redakcję, marketing, stronę internetową i wydanie swojej książki, stwierdziła, że jest zadowolona z rezultatu mimo wykorzystania ilustracji AI na okładce.

Czytaj nas na