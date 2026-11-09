Szkocki klub piłkarski Aberdeen zwolnił głównego trenera Stephena Robinsona niespełna osiem miesięcy po jego zatrudnieniu. Zespół zajmuje przedostatnie miejsce w szkockiej Premiership, a domowa porażka 0:4 z Hibernianem była jego czwartą z rzędu we wszystkich rozgrywkach — informuje BBC Sport.

Wyniki zespołu

W tym sezonie Aberdeen wygrał tylko trzy z 12 meczów ligowych. Łącznie pod wodzą 51-letniego Robinsona zespół rozegrał 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach: 11 zwycięstw, pięć remisów i 12 porażek.

Wraz z Robinsonem klub opuścili Brian Kerr i Steven Craigan. Tymczasowo zespół poprowadzi Stuart Duff. Robinson przeszedł do Aberdeen w marcu ze St Mirren i podpisał kontrakt do lata 2029 roku. W poprzednim sezonie pomógł klubowi uniknąć walki o utrzymanie, po czym do składu dołączyło 15 nowych zawodników.

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Krytyka składu i najbliższe mecze

Były kapitan, trener i dyrektor Aberdeen Willie Miller nazwał wynik meczu z Hibernianem „absolutnie haniebnym”. Stwierdził również, że część piłkarzy nie spełnia poziomu gry i oczekiwań klubu, który jego zdaniem powinien aspirować co najmniej do miejsca w czołowej szóstce.

Aberdeen jest jednym z najmniej skutecznych klubów ligi i ma tylko dwa mecze bez straty gola w rozgrywkach ligowych. Po przerwie reprezentacyjnej zespół 21 listopada zagra na wyjeździe z Kilmarnockiem, 24 listopada zmierzy się z Rangers, a 28 listopada podejmie Dundee.

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