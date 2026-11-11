Kraje Azji Południowo-Wschodniej będą musiały zainwestować 7,1 bln dolarów w infrastrukturę do 2040 roku. Przy obecnym poziomie inwestycji roczna luka finansowa w regionie wyniesie około 264 mld dolarów, informuje ECNS, powołując się na raport Azjatyckiego Banku Rozwoju.

Potrzeba 476 mld dolarów rocznie

Badanie obejmuje wszystkie 11 państw członkowskich ASEAN. Według szacunków ADB w latach 2026–2040 region będzie potrzebował rocznie około 476 mld dolarów inwestycji w infrastrukturę. Wydatki publiczne przy obecnym poziomie inwestycji będą mogły pokryć jedynie 45% tego zapotrzebowania.

Popyt na nowoczesną infrastrukturę rośnie wraz z rozwojem gospodarek regionu, przyspieszeniem urbanizacji i rozwojem gospodarki cyfrowej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Energetyka i transport

Na energetykę i transport przypada 85% potrzeb regionu w zakresie inwestycji infrastrukturalnych. W sektorze energetycznym środki są potrzebne na zwiększenie mocy wytwarzania, przesyłu i magazynowania energii elektrycznej. Ma to wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne, wesprzeć szersze wykorzystanie czystej energii i zmniejszyć ryzyko zakłóceń w globalnych dostawach.

W sektorze transportowym największych inwestycji wymagają drogi, podczas gdy popyt na koleje i lotniska rośnie najszybciej. Raport określa również potrzeby infrastruktury cyfrowej i ochrony zdrowia. Wśród głównych przeszkód ADB wymienił presję na budżety publiczne oraz ograniczony udział sektora prywatnego. Bank zalecił poprawę przygotowania projektów, ustanowienie przewidywalnych zasad regulacyjnych i zapewnienie przejrzystych zamówień publicznych.

Czytaj nas na