W ZEA portowo-logistyczna grupa AD Ports Group w trzecim kwartale 2026 roku zwiększyła zysk netto przypadający właścicielom spółki o 73% rok do roku — do 767 mln dirhamów, czyli 209 mln dolarów. Przychody grupy wzrosły o 48% — do niemal 8 mld dirhamów, informuje The National.

Alternatywne trasy

Spółka powiązała wzrost wyników finansowych z rozwojem alternatywnych tras multimodalnych w ZEA, mających wzmocnić odporność łańcuchów dostaw. Według AD Ports działania wprowadzone od marca obejmowały przekierowanie operacji ładunkowych i przewozów feederowych do terminali w Fudżajrze i porcie Khor Fakkan, uruchomienie mostów lądowych i powietrznych, a także dodatkowych powierzchni magazynowych.

Jak zaznaczyła grupa, rozwiązania te umożliwiły ograniczenie wpływu zakłóceń ruchu przez Cieśninę Ormuz na jej klientów w ZEA i innych państwach Zatoki Perskiej. Według The National komercyjna żegluga przez cieśninę faktycznie ustała po rozpoczęciu wojny między USA a Iranem 28 lutego.

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Dynamika działów

Największy udział w kwartalnych przychodach — około 58% — zapewnił dział morski i żeglugowy: jego przychody wzrosły o 56% do 4,74 mld dirhamów. Przychody segmentu logistycznego zwiększyły się o 76% do 1,96 mld dirhamów, a portowego — o 12% do 798 mln dirhamów.

Przychody działu miast gospodarczych i stref wolnocłowych wzrosły o 15% do 690 mln dirhamów. Przeładunki kontenerowe w ZEA wzrosły kwartalnie o 30%, jednak były o 57% niższe niż rok wcześniej. Dyrektor generalny AD Ports, Afif Al Yafei, oświadczył, że grupa osiągnęła rekordowe wyniki w trzecim kwartale mimo niepewności makroekonomicznej i geopolitycznej.

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