Przedstawiciel nowej tymczasowej administracji Tigraju w Etiopii, Redae Galefom Woldeselassie, wezwał rebeliantów do złożenia broni i powrotu do pokojowego życia. Oświadczenie padło po tym, jak siły sprzymierzone z rządem Etiopii przejęły kontrolę nad Mekelle, stolicą regionu Tigraj.

„Teraz nie jest czas na wyrównywanie rachunków — wzywam was do powrotu do swoich domów i kontynuowania życia cywilnego” — powiedział Woldeselassie w Mekelle, jak informuje Al Jazeera. Oświadczył, że siły rebeliantów słabną, i odrzucił możliwość odzyskania przez nich kontroli nad miastem.

Wezwanie do kontynuowania oporu

Kilka godzin wcześniej generał porucznik Fisseha Kidanu, którego w programie telewizyjnym przedstawiono jako dowódcę tigrajskiej armii, oświadczył, że zamierza kontynuować walki. W wystąpieniu na nowym rebeliantycznym kanale telewizyjnym Tigray Broadcast Media powiedział, że Tigraj „nadal jest w stanie wojny”, i wezwał lokalne milicje oraz ochotników do przyłączenia się do oporu. Jego miejsce pobytu nie zostało ujawnione.

Kidanu wezwał do atakowania pozycji zajmowanych przez siły rządowe, mimo przewagi sił sprzymierzonych z władzami Etiopii w dronach i ciężkim uzbrojeniu. Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju również twierdził, że siły rządowe poniosły znaczne straty, jednak Associated Press nie mogła niezależnie zweryfikować tych twierdzeń.

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Tymczasowa administracja i walki

Bojownicy Ludowego Frontu Wyzwolenia Tigraju opuścili Mekelle na początku października po wkroczeniu do miasta formacji sprzymierzonych z rządem. Następnie władze Etiopii utworzyły w regionie sześciomiesięczną tymczasową administrację, która ma przywrócić usługi, ułatwić powrót przesiedlonych mieszkańców i przygotować wybory.

Jednocześnie walki w regionie trwają. Mieszkańcy Mekelle poinformowali o uderzeniu drona we wtorek: według nich zginęły cztery osoby, a kolejne sześć zostało rannych podczas ładowania kóz na ciężarówkę. Dane te nie zostały niezależnie potwierdzone.

Premier Etiopii Abiy Ahmed wcześniej oskarżył Ludowy Front Wyzwolenia Tigraju o przymusowe werbowanie młodych ludzi zamiast rozbrojenia przewidzianego w porozumieniu pokojowym zawartym w Pretorii w listopadzie 2022 roku. Wznowienie walk faktycznie zniszczyło to porozumienie, które zakończyło wojnę w Tigraju w latach 2020–2022.

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