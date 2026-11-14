Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zezwoliła stanom, by do 1 lipca nie wykluczały z Medicaid osób, które nie spełniają nowych wymogów dotyczących pracy, nauki lub wolontariatu, ani nie odmawiały im ochrony ubezpieczeniowej. Jednocześnie stany muszą nadal sprawdzać, czy wnioskodawcy i uczestnicy programu spełniają te warunki, informuje The Independent.

Nowe zasady mają wejść w życie w całym kraju 1 stycznia. Stany przygotowują personel, prowadzą szkolenia i dostosowują systemy technologiczne do ich wdrożenia. Centra Usług Medicare i Medicaid oświadczyły, że stany czynią postępy w przygotowaniach, lecz napotykają trudności we wdrażaniu.

Warunki dla uczestników programu

Zasada dotyczy wielu osób otrzymujących Medicaid w ramach dobrowolnego rozszerzenia programu w 40 stanach. Aby zachować ochronę, muszą pracować lub wykonywać wolontariat przez co najmniej 80 godzin miesięcznie albo uczyć się w wymiarze co najmniej połowy pełnego toku nauki.

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Wyjątki przewidziano dla osób powyżej 64. roku życia, osób opiekujących się dziećmi poniżej 14. roku życia oraz osób uznanych za zbyt wrażliwe ze względu na stan zdrowia, by pracować. Władze federalne zachęcają również stany do wykorzystywania danych z innych agencji rządowych do weryfikacji zatrudnienia, aby zmniejszyć ilość dokumentów, które muszą składać uczestnicy programu.

Obawy dotyczące barier biurokratycznych

Krytycy zasady podkreślają, że większość osób, których ona dotyczy, już pracuje, lecz może stracić ochronę ubezpieczeniową z powodu trudności z dopełnieniem formalności. W Nebrasce, gdzie wymogi zaczęto stosować w maju, ponad dziewięć na dziesięć osób, którym odnowiono ochronę w lipcu i sierpniu, spełniało wymogi.

Jednocześnie 533 osobom odmówiono przedłużenia ochrony. W większości przypadków powodem był brak dokumentów potwierdzających pracę lub prawo do wyjątku; 43 osoby straciły ochronę z powodu niespełnienia nowego wymogu. Demokraci w Kongresie oświadczali, że dążą do uchylenia tych zasad, a senator Ron Wyden i kongresmen Frank Pallone zwrócili się do administratora CMS Mehmeta Oza z prośbą o odroczenie ich wdrożenia.

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