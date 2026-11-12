Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa planuje w ciągu najbliższych lat sprzedawać część federalnych gruntów stanom, władzom lokalnym i społecznościom plemiennym. Przewiduje to nowy plan strategiczny Departamentu Spraw Wewnętrznych USA na lata 2026–2030, informuje The Hill.

Sprzedaż gruntów i wydatki na ochronę przyrody

W dokumencie wskazano, że resort dąży do zmniejszenia areału gruntów znajdujących się w federalnej własności, oferując ich zakup stanom, władzom lokalnym i plemionom. Ministerstwo liczy, że dzięki sprzedaży skoncentruje zasoby na kluczowych obowiązkach federalnych i gruntach o znaczeniu ogólnokrajowym.

Część środków z takich transakcji może zostać zwrócona nabywcom na projekty ochrony przyrody w innej części danego stanu, miejscowości lub terytorium plemiennego. W planie wskazano, że ma to poprawić dostęp Amerykanów do terenów rekreacyjnych, a jednocześnie zmniejszyć finansową odpowiedzialność federalnych podatników za zarządzanie gruntami.

Obawy dotyczące dalszej odsprzedaży

Dyrektorka ds. komunikacji Center for Western Priorities Kate Groetzinger wyraziła obawy, że stany, władze lokalne lub plemiona po zakupie działek będą mogły odsprzedać je prywatnym deweloperom. Jej zdaniem deweloperzy mogą być zainteresowani gruntami w pobliżu obszarów zamieszkanych, z których lokalni mieszkańcy często korzystają w celach rekreacyjnych.

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W ubiegłym roku republikanie w Senacie próbowali włączyć zapis o sprzedaży gruntów publicznych do projektu ustawy prezydenta Trumpa Big Beautiful Bill, jednak później go usunęli po znaczącej dwupartyjnej krytyce.

Konsolidacja personelu

Plan strategiczny zawiera również zamiar „skonsolidowania” personelu Departamentu Spraw Wewnętrznych. Dokument nie wyjaśnia, co dokładnie miałoby to oznaczać, a rzecznicy resortu nie odpowiedzieli na pytanie The Hill, czy wiązałoby się to ze zwolnieniami.

Według The Washington Post administracja rozważa również reorganizację Służby Parków Narodowych i Służby Ryb i Dzikiej Przyrody USA, w tym możliwe zmiany miejsc pracy pracowników. Osobny raport Służby Ryb i Dzikiej Przyrody zaleca zmniejszenie personelu w biurach centralnych i regionalnych, aby przenieść etaty do pracy w rezerwatach przyrody.

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