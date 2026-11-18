Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zwróciła się do Sądu Najwyższego USA o niedopuszczenie do przywrócenia tymczasowego statusu ochronnego setkom tysięcy obywateli Wenezueli. Jak informuje The Hill, rząd USA uważa, że wykonanie orzeczenia sądu niższej instancji wywoła chaos i będzie sprzeczne z wcześniejszymi postanowieniami Sądu Najwyższego.

Argumenty administracji

Prokurator generalny USA John Sauer oświadczył, że przywrócenie statusu zmusi władze do natychmiastowego zwolnienia z detencji imigracyjnej około 1 800 osób niebędących obywatelami USA. Jak powiedział, utrudni to również trwające postępowania deportacyjne.

Sauer twierdzi, że nawet krótkotrwałe wejście w życie sądowego zakazu znacząco zaszkodzi rządowi. Według jego oceny organy imigracyjne będą zmuszone zwalniać osoby, których później może nie udać się odnaleźć i ponownie zatrzymać. Ostrzegł również przed zamieszaniem związanym z pozwoleniami na pracę dla tysięcy osób podczas dalszego postępowania sądowego.

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Przebieg sprawy

W ubiegłym roku Sąd Najwyższy USA dwukrotnie tymczasowo zezwolił administracji na zakończenie obowiązywania Temporary Protected Status, czyli TPS, dla Wenezuelczyków na czas rozpatrywania sprawy. Na początku listopada sąd oficjalnie zwrócił sprawę dotyczącą Wenezueli do Sądu Apelacyjnego Stanów Zjednoczonych dla Dziewiątego Okręgu.

Sąd Apelacyjny dla Dziewiątego Okręgu wydał postanowienie, które faktycznie ma przywrócić status Wenezuelczyków po piątku, jeśli Sąd Najwyższy nie interweniuje. TPS wprowadzono w 1990 roku dla cudzoziemców, którzy nie mogą bezpiecznie wrócić do swoich krajów z powodu konfliktu zbrojnego, klęsk żywiołowych lub innych nadzwyczajnych okoliczności. Status chroni jego beneficjentów przed deportacją i umożliwia im uzyskanie pozwolenia na pracę.

Trump oskarżał administrację Joe Bidena o nadużywanie programu po rozszerzeniu jego działania na łącznie 17 państw. Beneficjenci TPS i organizacje imigracyjne zaskarżają ograniczenia programu, twierdząc, że administracja przekracza swoje uprawnienia i działa z uprzedzeniami rasowymi.

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