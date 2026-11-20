Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zwróciła się do federalnego sądu apelacyjnego o oddalenie pozwu dotyczącego certyfikacji wyników wyborów do Senatu USA z Alaski, które wygrała demokratka Mary Peltola. Informuje o tym The Guardian.

Pozew złożono jeszcze przed wyborami w połowie kadencji. Administracja domagała się w nim, aby wynik nie został certyfikowany w przypadku zwycięstwa Peltoli, dopóki nie zostanie przeprowadzone dochodzenie w sprawie możliwego wprowadzenia wyborców w błąd. Podstawą była obecność na karcie do głosowania innego kandydata o nazwisku Dan Sullivan — tak samo nazywa się urzędujący senator republikański.

Wyniki głosowania

Mary Peltola zdobyła 50,13% głosów, uzyskując więcej głosów niż wszyscy pozostali kandydaci łącznie. Wśród jej rywali byli urzędujący senator Dan Sullivan oraz inny kandydat — Daniel Sullivan.

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Administracja Trumpa zwróciła się do sądu o uznanie sprawy za bezprzedmiotową dwa dni po rozstrzygnięciu wyścigu. Według publikacji administracja nie wyjaśniła, jak mogłaby sprawdzić, czy wyborcy zostali zdezorientowani, biorąc pod uwagę tajność głosowania.

Spór wokół kandydata o tym samym nazwisku

Sąd Najwyższy Alaski wcześniej orzekł, że udział drugiego Sullivana w wyborach jest zgodny z prawem. Według publikacji demokraci rzekomo zaangażowali go do wyścigu, aby odebrał głosy urzędującemu senatorowi republikańskiemu.

Podczas kampanii „The New York Times” informował, że pracownicy sztabu Peltoli byli zaangażowani w schemat z udziałem kandydata sobowtóra. Peltola zaprzeczyła swojemu udziałowi w zachęcaniu drugiego Sullivana do kandydowania. Ona, przedstawicielka ludu Jupików, wraz z senator elekt z Minnesoty Peggy Flanagan stanie się jedną z pierwszych dwóch rdzennych Amerykanek w Senacie USA.

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