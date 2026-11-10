W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa ogłosiła przekazanie 10 mld dolarów 50 stanom w ramach drugiego etapu programu finansowania wiejskiej opieki zdrowotnej. Środki są częścią pięcioletniego funduszu o wartości 50 mld dolarów, utworzonego w ubiegłym roku na mocy ustawy One Big Beautiful Act, informuje The Hill.

Jak będą rozdzielane środki

Według amerykańskich Centrów Usług Medicare i Medicaid program Rural Health Transformation Program ma poprawić dostęp do opieki zdrowotnej, jej jakość oraz wyniki leczenia w wiejskich społecznościach kraju. Po drugim roku finansowania w funduszu pozostanie 30 mld dolarów, które planuje się co roku rozdzielać między stany do 2030 roku.

Każdy uczestniczący stan będzie co roku otrzymywał podstawowe finansowanie w wysokości 100 mln dolarów. Stanowi to około połowy rocznego budżetu programu. Druga połowa będzie rozdzielana z uwzględnieniem liczby ludności wiejskiej w stanie, działań przewidzianych w jego planie transformacji wiejskiej opieki zdrowotnej oraz decyzji politycznych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Największe kwoty otrzymają Teksas i Alaska

Największe kwoty finansowania w ramach drugiej transzy przewidziano dla Teksasu i Alaski: odpowiednio ponad 280 mln i 270 mln dolarów.

Amerykański sekretarz zdrowia i usług społecznych Robert F. Kennedy Jr. oświadczył, że nowe finansowanie ma rozszerzyć dostęp do opieki zdrowotnej, wzmocnić potencjał kadrowy wiejskiej medycyny oraz wesprzeć profilaktykę chorób. Administrator Centrów Usług Medicare i Medicaid Mehmet Oz zaznaczył, że oczekiwana długość życia mieszkańców obszarów wiejskich USA jest o trzy lata krótsza niż mieszkańców miast.

Jednocześnie według oceny niezależnej organizacji badawczej KFF pięcioletni fundusz o wartości 50 mld dolarów jest mniejszy niż prognozowane ograniczenie federalnych wydatków na Medicaid na obszarach wiejskich — 137 mld dolarów w ciągu dziesięciu lat.

Czytaj nas na