W Stanach Zjednoczonych administracja prezydenta Donalda Trumpa przywróciła stronę internetową Amerykańskiej Agencji ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID), która była niedostępna przez 18 miesięcy, oraz opublikowała na niej dokumenty, notatki służbowe i wewnętrzną korespondencję. Jak informuje The Independent, administracja przedstawia te materiały jako dowód na to, jak agencja działała za poprzednich rządów.

Na zaktualizowanej stronie stwierdzono, że za poprzednich administracji USAID rzekomo wykorzystywano do promowania „radykalnej agendy”, sprzecznej z amerykańskimi wartościami. Dokumenty opublikowano bez dodatkowych wyjaśnień lub kontekstu.

Twierdzenia dotyczące programów USAID

Konserwatywny komentator Mike Benz, który, według informacji publikacji, prawdopodobnie uczestniczy w pracach nad tak zwanymi plikami USAID, oświadczył, że w najbliższych tygodniach mają zostać opublikowane materiały dotyczące programów agencji w zakresie „rozliczalności platform”. Twierdzi on, że USAID rzekomo próbowała zmusić amerykańskie platformy do cenzury, zabiegając o przyjęcie ustaw cenzorskich w innych krajach.

Na początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa jego administracja, z udziałem Elona Muska i Departamentu Efektywności Rządu, zakończyła większość finansowania USAID i zamknęła agencję, pisze The Independent. Administracja zakończyła również pomoc humanitarną o wartości 60 mln dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Obawy dotyczące ujawnienia nazwisk

Grupa społeczna Aid on the Hill, utworzona przez pracowników, którzy stracili pracę podczas cięć DOGE, skrytykowała aktualizację strony internetowej. W jej oświadczeniu stwierdzono, że opublikowane materiały zawierają niezanonimizowane nazwiska amerykańskich i lokalnych pracowników, amerykańskich firm technologicznych oraz lokalnych organizacji, które współpracowały ze Stanami Zjednoczonymi w strefach konfliktów i niestabilnych państwach.

Przedstawiciele Aid on the Hill ostrzegli, że publikacja takich nazwisk bez kontekstu może narazić te osoby i ich rodziny na niebezpieczeństwo. Grupa oświadczyła również, że programy USAID służące przeciwdziałaniu zagranicznej dezinformacji powstały na podstawie ponadpartyjnego mandatu, który Kongres USA zapisał w ustawie w 2017 roku.

Odrębne badanie czasopisma medycznego The Lancet prognozuje, że cięcia programów pomocy międzynarodowej, w tym USAID i innych programów w Wielkiej Brytanii, mogą doprowadzić do 23 mln dodatkowych zgonów do 2030 roku. Według szacunków badaczy 5,4 mln z nich mogą stanowić dzieci w wieku poniżej pięciu lat.

Czytaj nas na