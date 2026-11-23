W Stanach Zjednoczonych Departament Pracy zaproponował przepis, który może ograniczyć wykorzystanie funduszy ESG w korporacyjnych planach emerytalnych 401(k). Projekt regulacji ma wyjaśnić, w jaki sposób pracodawcy i inne osoby odpowiedzialne za takie plany stosują obowiązek działania w interesie uczestników, informuje CNBC.

Interesy finansowe uczestników

Amerykański sekretarz pracy Keith Sonderling oświadczył, że osoby wybierające inwestycje dla firmowych planów emerytalnych muszą podejmować decyzje wyłącznie w interesie finansowym pracowników i emerytów, a nie w celu promowania celów politycznych lub społecznych. Przedstawiciel resortu powiedział podczas briefingu, że jeśli przepis zostanie ostatecznie przyjęty, fundusze ESG i impact mogą być uznawane za odpowiednie dla oszczędności emerytalnych jedynie w pojedynczych przypadkach.

Fundusze ESG uwzględniają czynniki środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym. W szczególności mogą koncentrować się na kwestiach zmian klimatu lub różnorodności korporacyjnej. Według Plan Sponsor Council of America w 2025 roku fundusz ESG oferowało około 5% planów 401(k), a aktywa tego rodzaju stanowiły mniej niż 1% całkowitej wartości środków inwestorów w tych planach.

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Proponowane zmiany

Projekt przewiduje uchylenie zasady wyboru w przypadku równości wyników finansowych oraz przepisu dotyczącego uwzględniania preferencji uczestników. Obecnie, jeśli fundusz ESG i inny fundusz osiągają takie same wyniki po ocenie czynników finansowych, sponsor planu emerytalnego może wybrać fundusz ESG ze względu na jego korzyści społeczne. Obowiązujące przepisy pozwalają również pracodawcom częściowo uwzględniać preferencje pracowników, pod warunkiem spełnienia kryteriów finansowych.

Propozycję skierowano do 60-dniowych konsultacji publicznych. Według Departamentu Pracy ma ona uchylić część przepisów regulacji administracji Joe Bidena z 2022 roku, która wyjaśniała, że pracodawcy mogą uwzględniać ekonomiczne skutki zmian klimatu i inne czynniki ESG przy wyborze inwestycji.

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