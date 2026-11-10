W ZEA spółka gazowa ADNOC Gas w trzecim kwartale podwoiła zysk netto w porównaniu z poprzednim kwartałem — z 665 mln do 1,34 mld dolarów. Firma podniosła również prognozę zysku netto na cały 2026 rok do co najmniej 4 mld dolarów, informuje OilPrice.

Sprzedaż gazu i eksport

EBITDA ADNOC Gas od lipca do września wzrosła o 70% kwartał do kwartału, do 2,03 mld dolarów. Sprzedaż gazu na rynku krajowym zwiększyła się o 20%, a EBITDA tego segmentu — o 28%. Spółka powiązała to ze stabilnym popytem i wyższymi marżami.

Międzynarodowa sprzedaż produktów zapewniła wzrost EBITDA o 106% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dodatkowe wsparcie dla wyników zapewniła sprzedaż siarki: EBITDA tego biznesu wzrosła o 249% między lipcem a wrześniem. ADNOC Gas działa między innymi w segmentach gazu krajowego, skroplonego gazu ziemnego, eksportowych produktów ciekłych i siarki.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dywidendy i kontrakt z TotalEnergies

Rada dyrektorów ADNOC Gas zatwierdziła kwartalne dywidendy w wysokości 940 mln dolarów, o 5% wyższe niż rok wcześniej. Mają zostać wypłacone w grudniu 2026 roku. Spółka oświadczyła, że zamierza podnosić dywidendy o 5% rocznie do 2030 roku.

W ciągu dziewięciu miesięcy roku operacyjne przepływy pieniężne ADNOC Gas wyniosły 3,82 mld dolarów, co 1,3-krotnie pokrywało wypłacone od początku roku dywidendy o wartości 2,82 mld dolarów. Spółka niedawno zawarła także pięcioletnią umowę z TotalEnergies na dostawy do 1,6 mln ton LNG.

Jednocześnie ADNOC Gas zaznaczył, że perspektywy eksportu LNG przez Cieśninę Ormuz zależą od rozwoju regionalnej sytuacji morskiej. W materiale OilPrice stwierdzono, że przepływy LNG przez cieśninę pozostają poważnie zakłócone.

Czytaj nas na