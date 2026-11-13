W Sudanie zatrzymano Ahmeda Haruna, byłego lidera rządzącej za prezydentury Omara al-Baszira Partii Kongresu Narodowego. Jego prawnicy oświadczyli, że wątpią w związek zatrzymania z przygotowaniami do przekazania Haruna Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, który poszukuje go w związku z zarzutami zbrodni wojennych w Darfurze za rządów al-Baszira.

Okoliczności zatrzymania

Członkini zespołu obrony Awatif al-Dżaali powiedziała Asharq Al-Awsat, że Harun został zatrzymany przez niezidentyfikowany organ bezpieczeństwa, gdy jechał z miasta Kassala we wschodnim Sudanie do stolicy, Chartumu. Według niej obrońcy nie mają informacji o miejscu jego przetrzymywania ani o okolicznościach zatrzymania.

Zespół prawników, w którego skład wchodzą prawnicy z Sudanu i z zagranicy, planuje zwrócić się do organów sądowych. Zamierza doprowadzić do spotkania z klientem, wyjaśnić podstawy zatrzymania oraz ustalić, który organ wydał odpowiedni nakaz. Al-Dżaali nazwała zatrzymanie bezprawnym i oświadczyła, że jest ono sprzeczne z gwarancjami konstytucyjnymi i ustawowymi, w tym z wolnością wyrażania poglądów politycznych i ideologicznych.

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Reakcja na wypowiedzi Haruna

Do zatrzymania doszło kilka dni po telewizyjnym wywiadzie Haruna, w którym mówił o relacjach swojej partii z wojskiem i wyraził poparcie dla dowódcy sudańskiej armii Abdela Fattaha al-Burhana. Harun stwierdził także, że na al-Burhana wpłynęły medialny rozgłos i międzynarodowa presja przeciwko islamistom.

W wywiadzie dla Reutersa w ubiegłym roku Harun powiedział, że oczekuje utrzymania władzy przez armię po zakończeniu wojny, a także podkreślał potrzebę określenia jej roli w życiu politycznym kraju. Twierdził, że jego partia dąży do powrotu do rządzenia krajem po okresie przejściowym, po zakończeniu wojny.

Jego ostatnie wypowiedzi krytykowały antywojenne siły polityczne i obywatelskie. Twierdziły one, że możliwość swobodnego przemieszczania się byłych przedstawicieli reżimu, którym zarzuca się zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości, świadczy o zachowaniu przez nich wpływów politycznych i w sferze bezpieczeństwa. Przedstawiciele sił politycznych przypuszczali także, że zatrzymanie mogło być próbą ograniczenia skutków telewizyjnego wystąpienia Haruna oraz osłabienia krajowej i międzynarodowej presji i krytyki po nim.

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