W Karolinie Południowej w USA prawnicy Aleksa Murdaugha mają zwrócić się do sądu o uchylenie pierwotnych aktów oskarżenia w sprawie zabójstwa jego żony Maggie i młodszego syna Paula. Obrona twierdzi, że główny śledczy w sprawie, agent Stanowego Wydziału Egzekwowania Prawa David Owen, złożył fałszywe zeznania przed wielką ławą przysięgłych. Poinformował o tym The Independent.

Ponowne rozpatrzenie sprawy

Sąd Najwyższy Karoliny Południowej wcześniej uchylił wyrok skazujący Murdaugha oraz wymierzoną mu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Sąd uznał, że sekretarka sądowa niewłaściwie wpływała na ławników podczas procesu w 2023 roku.

W związku z tym Murdaugh może ponownie stanąć przed sądem pod zarzutami zabójstwa. Sędzia Debra McCaslin ma rozpatrzyć wniosek obrony na posiedzeniu przedprocesowym. Nawet jeśli zostanie on uwzględniony, może to nie zatrzymać ani nie opóźnić ponownego procesu zaplanowanego na kwiecień.

Prokuratorzy mogą już w przyszłym miesiącu zwrócić się do wielkiej ławy przysięgłych o nowe akty oskarżenia. Adwokaci Murdaugha oświadczyli, że nie będą temu przeszkadzać.

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Argumenty stron dotyczące dowodów

Według obrony Owen powiedział wielkiej ławie przysięgłych hrabstwa Colleton, że na koszulce, którą Murdaugh miał na sobie w noc zabójstw, znaleziono rozbryzgi krwi. Jednocześnie we wczesnym raporcie śledczych stanowych wskazano, że nie znaleziono plam krwi, a takich dowodów nie przedstawiono podczas procesu.

Adwokaci twierdzą również, że śledczy powiedział ławnikom, iż na posesji Murdaugha znaleziono broń załadowaną taką samą kombinacją śrutu grubego w jednej lufie i dużego śrutu ptasiego w drugiej, jakiej użyto do zabicia Paula Murdaugha. Obrona twierdzi, że nie było to prawdą. Prokuratura utrzymuje, że dysponowała wystarczającymi innymi dowodami do wniesienia oskarżeń, a jeden błąd sam w sobie nie świadczy o złej wierze.

Prokuratorzy powoływali się również na nagranie wideo zarejestrowane przez Paula Murdaugha, na którym słychać głos Aleksa Murdaugha na miejscu zdarzenia, mimo jego wcześniejszych zaprzeczeń. Wspominali o problemach finansowych rodziny oraz procederach Murdaugha polegających na przywłaszczaniu środków klientów i kancelarii prawnej. Pięćdziesięcioośmioletni Murdaugh odbywa wieloletnią karę więzienia za kradzież milionów dolarów klientom, lecz zaprzecza udziałowi w zabójstwach.

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