Adwokaci osób rannych podczas niedawnych protestów we Francji oświadczyli, że przygotowują zbiorową skargę przeciwko ministrowi spraw wewnętrznych Laurentowi Nuñezowi w związku z domniemaną przemocą ze strony policji. Prawnicy reprezentują co najmniej 18 poszkodowanych, a około dziesięciu ich klientów zgodziło się podpisać skargę, informuje France 24.

Skarga do specjalnego sądu

Wniosek ma zostać złożony do Sądu Sprawiedliwości Republiki, jedynego sądu we Francji rozpatrującego sprawy dotyczące urzędujących członków rządu. Adwokat Arié Alimi oświadczył, że prawnicy uważają za konieczne pociągnięcie ministra do odpowiedzialności za rozkazy użycia środków, które, jak powiedział, mogą powodować okaleczające obrażenia.

Jednocześnie Alimi przyznał, że szanse na wszczęcie śledztwa na podstawie skargi są niewielkie. Jak zaznaczył, wniosek ma pomóc zapobiec nowym ciężkim obrażeniom, w tym wśród dzieci.

Obrażenia podczas protestów

W ostatnich tygodniach we Francji dochodziło do blokad szkół przez uczniów oraz masowych protestów z powodu kosztów życia. Obrońcy praw człowieka oskarżają funkcjonariuszy o nieproporcjonalne użycie siły podczas demonstracji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Według wyliczeń AFP od połowy września co najmniej 20 osób, w tym nastolatków, doznało ciężkich obrażeń w wyniku użycia przez policję gumowych kul lub granatów. Na dzień 30 października policja wszczęła 105 wewnętrznych dochodzeń w sprawie zgłoszeń o domniemanej przemocy ze strony funkcjonariuszy. Z nich 52 dotyczyły ruchu uczniowskiego, 48 wydarzeń podczas masowych protestów 17 i 18 października, a kolejne pięć — incydentów z 24 października.

Wśród poszkodowanych, o których poinformowali adwokaci, jest 15-letni nastolatek, który w październiku stracił rękę po wybuchu granatu. We wrześniu 14-letni uczestnik protestu stracił większość zębów po tym, jak policjant, według France 24, rzekomo użył granatu z bliskiej odległości.

Nuñez oświadczył, że policja działała z „największą proporcjonalnością”. Wieczorem 6 listopada wyraził żal z powodu obrażeń, lecz zaznaczył, że każdy przypadek użycia siły odbywał się w ramach procedur prawnych i regulacyjnych. Minister nazwał również granaty i gaz łzawiący niezbędnymi środkami do pracy policji.

Czytaj nas na